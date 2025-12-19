Specialistläkare i allmänmedicin (Distriktsläkare)
Bra Liv Gislaved vårdcentral
Brinner du för att dela med dig av din kompetens och kunskap för att skapa framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Gislaved vårdcentral?
Är svaret ja så erbjuder vi dig nu en unik tjänst där du kommer att arbeta med handledning 50% av tjänstgöringstiden. Vi söker nu en erfaren allmänspecialist som vill vara med och utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% men sysselsättningsgrad går att diskutera efter önskemål.
Rollen som distriktsläkare
Som distriktsläkare på Bra Liv Gislaved vårdcentral erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Just denna tjänst är tänkt för dig som tycker om att handleda läkare så att de utvecklas i sin yrkesroll. 50% kommer därför avsättas för handledning.
Arbetet är i övrigt varierande med planerade och akuta patientbesök, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta på kommunens särskilda boenden och/eller barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Beredskap och jourtjänstgöring på Närakuten ingår i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Gislaved vårdcentral, med fräscha fina lokaler, mitt i centrala Gislaved, är inne i en spännande utvecklingsfas. Vi har cirka 13 000 listade patienter och drygt 50 medarbetare inom olika professioner. Vårdcentralens ledmärke är teamet och det tvärprofessionella arbetet där patienten sätts i centrum. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker dig som:
• Har bevis om specialistkompetens samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1 nivå).
• Har erfarenhet som distriktsläkare och kan spela en central roll i vårt läkarteam och verksamheten i övrigt.
• Har erfarenhet av att handleda utbildningsläkare samt andra professioner på vårdcentralen.
• Kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner.
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande.
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss.
• Tar till dig ny kunskap, arbetar enligt senaste forskning och fungerar som en kunskapsresurs för dina kollegor.
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
• Innehar B- körkort
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en bra arbetsmiljö.
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du också:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv.
• Ett omväxlande och stimulerande arbete.
• Härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper.
• Förmånliga anställningsvillkor.
• Vår vårdcentral erbjuder ett generöst zontillägg utöver din grundlön.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet, och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll. Som anställd hos oss har du tillgång till fri öppen sjukvård och varierande friskvårdaktiviteter samt friskvårdsbidrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Samir Muratovic, tel. 010-244 20 94, e-post samir.muratovic@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2026-01-11, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att tillsammans med oss utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess

Ersättning
