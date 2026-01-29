Specialistläkare i allmänmedicin, Bergnäsets Hälsocentral
2026-01-29
Vill du arbeta i ett engagerat team på en hälsocentral där vi varje dag gör skillnad för de människor vi finns till för? Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling - vi har korta beslutsvägar och uppmuntrar nya arbetssätt.
Nu söker vi en ny kollega till vårt teambaserade arbetssätt på Bergnäsets hälsocentral.
Vi ansvarar för cirka 7 200 listade invånare och strävar efter att erbjuda en god och nära vård, samtidigt som vi värnar om en hållbar arbetsmiljö där alla trivs. Här arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion med väl utarbetade, skriftliga rutiner som stöd i arbetet.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan till Bergnäsets hälsocentral redan idag!
Vi sökerVi söker en specialistläkare i allmänmedicin med goda kunskaper i svenska i både tal och skrift motsvarande C1 nivå. Du har B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete samt vana att handleda utbildningsläkare och studenter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående, tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Du har dessutom en helhetssyn som gör att du kan se verksamhetens och patienternas behov i ett större sammanhang.
Det här får du arbeta med
I primärvården har vi ett brett uppdrag utifrån den allmänmedicinska verksamheten. Det innefattar mottagningsarbete, arbete mot kommunens hemsjukvård samt vård- och omsorgsboenden, BVC, jour- och beredskap på jourcentral samt handledning av AT-, BT- och ST-läkare. Vi arbetar både med digitala och fysiska patientbesök i nära samarbete med övriga yrkeskategorier på mottagningen.
Hälsocentralen utgår från patientens behov och strävar efter en trivsam arbetsmiljö med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt men bedrivs i ett team med god samverkan. Det finns schemalagd tid för gemensamma möten och internutbildning.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag - fredag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Kontakt
Enhetschef
Maria Palo maria.palo@norrbotten.se 072-217 59 75
