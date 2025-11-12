Specialistläkare i akutsjukvård på Akutkliniken
Vi söker dig med stort intresse för akutsjukvård som vill vara delaktig i det spännande uppdraget att etablera en ny specialitet inom sjukvården i Sverige.
Du är specialist i akutsjukvård. Den huvudsakliga delen av arbetstiden kommer att vara förlagd till akutmottagning och akutvårdsavdelning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Akutsjukvård är en ung specialitet i Sverige. Du får förmånen att vara med och bygga upp en ny verksamhet, vilket är krävande, men givande. Som akutläkare är du viktig för klinikens utvecklingsarbete och får både som specialist möjlighet att påverka klinikens kompetensutveckling, rutiner och utbildning.
Akutkliniken i Norrköping ingår i Närsjukvården i östra Östergötland. Kliniken består av en akutmottagning och en akutvårdsavdelning (AVA). Akutmottagningen handlägger patienter med skador och allvarliga sjukdomstillstånd som kräver omedelbart omhändertagande och är öppen dygnet runt. Vi tar årligen emot närmare 53 000 patienter på akutmottagningen och 4000 på AVA. AVA har idag 12-16 vårdplatser, varav två - fyra intermediärvårdsplatser (IMA). Vi är i ett förändrings- och förbättringsarbete med införande av moderniserade arbetssätt och akutsjukvårdsspecialiteten. Akutkliniken har ca 200 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.
Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare inom akutsjukvård kommer du arbeta både på vår AVA/IMA samt på akutmottagningen i tvärprofessionella team.
Verksamheten utvecklas efter patientens behov genom systematiskt arbete med personalens kompetens och genom att erbjuda en attraktiv och hållbar arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
• Goda möjligheter att utveckla framtidens akutsjukvård
• Egna uppdrag efter intresse och kvalifikationer
• Internutbildning och utbildning via regionalt samarbete
• In situ simulering av larmfall, och mikroundervisning i kliniken
• Tid för administration och FoU ingår i tjänsten
• Fantastiskt trevliga arbetskamrater och en arbetsmiljö som präglas av framåtanda och många gånger ett högt tempo
I nuläget är 15 specialister och 30 ST-läkare i akutsjukvård anställda på kliniken. Välkommen att bli en av oss!
Om dig
Du är specialist i akutsjukvård. Vi vill att du är trygg och stabil med god självinsikt, liksom kan skapa engagemang och delaktighet. Du är bra på att leda, motivera och förse andra med förutsättningar att nå satta mål. Att ha ett helhetsperspektiv och att ta hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut är viktigt för dig. Du kan också kommunicera dina beslut tydligt och säkerställa att förväntningarna är klara för alla parter.
Vi förväntar oss att du:
• Har ett genuint intresse för akutsjukvård
• Är flexibel och kan anpassa dig till ändrade förutsättningar och arbetstempo under ett pass
• Har god samarbetsförmåga och tycker om arbeta tvärprofessionellt och i team
• Har en mycket god läkarkompetens både i teori och praxis
• Gillar att bygga vidare och utveckla vårt akutläkarkoncept
• Är intresserad av att bygga verksamhet och förändringsarbete
• Har goda kunskaper i svenska språket, liksom aktuell läkarerfarenhet av svensk sjukvård
• Vill arbeta i en verksamhet som pågår dygnet runt alla dagar på året
Ansökan och anställning
Tillträde sker efter överenskommelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, framför allt avseende ledarskap, teamarbete och samarbetsförmåga.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
