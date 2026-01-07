Specialistläkare fotkirurgi, Rörelseorganens centrum, Umeå
2026-01-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum Umeå ansvarar för Ortopedi i norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste länen. Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artroplastik och Tumör, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele och Enheten för opererande verksamhet i Skellefteå ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av vår personal då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och även djup som omfattar allt från bedömningar av patienters akuta ortopediska problem i akutverksamhet, på mottagning och vårdavdelning till elektiva ortopediska operationer och en omfattande fraktur- och traumakirurgi.
Vi söker nu en Specialistläkare inom Ortopedi med inriktning Fotkirurgi.

Arbetsuppgifter
Som Specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du är delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och tillsammans med kollegor sköta mottagnings-, avdelnings- och operationsverksamheten vid klinikens fotkirurgiska sektion. Du ingår dessutom i jourarbetet inom allmänortopedi.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg läkare med specialistkompetens inom ortopedi med god erfarenhet av fotkirurgi.
Förutom formell behörighet skall sökande ha gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga, förmåga att leda och entusiasmera medarbetare samt kunna ta egna initiativ.
Rörelseorganens centrum är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen. Vi bedriver forskning inom en rad områden. Vetenskaplig meritering, forskningsintresse eller redan påbörjade doktorandstudier är meriterande.
Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) samt informationshämtning från IVO kommer att ske när ansökan inkommit. I samband med nyanställning begär vi från samtliga medarbetare även in utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Verksamhetschef
Lisbeth Brax Olofsson lisbeth.brax.olofsson@regionvasterbotten.se 0761263718 Jobbnummer
