Specialistläkare Familjeläkarna Mjölby Vårdcentral

Nu finns chansen för dig som är specialist i allmänmedicin att komma till vårt team i Mjölby!
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Vi har en fin arbetsmiljö i moderna och ljusa lokaler. Verksamheten har idag 3500 listade patienter och en personalstyrka på cirka 17 personer. Vårdcentralen är belägen i Galleria Kvarnen i Mjölby Centrum. Gångavstånd till Östgötapendeln och vi har gratis parkering nära vårdcentralen.
Beskrivning av tjänst:
Nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin. Du blir del av vårt sammansvetsade team beståendes av Distriktstläkare , legitimerad läkare sjuksköterskor, distriktsköterskor. undersköterskor, rehabkoordinator och psykolog. Våra barnfamiljer tar vi hand om på BVC.
Hos oss är valmöjligheterna många. Din dag på mottagningen är varierad med planerade besök, subakuta- och akutbesök. Vårt arbete präglas av evidensbaserade behandlingsmetoder, konstant utveckling och ständiga förbättringar.
Vi har även kvällsöppet en dag i veckan fram till 19 där en läkare och sjuksköterska arbetar i team.
Vårdcentralens läkare deltar även i primär- och bakjoursuppdrag för den västra länsdelen under jourtid.
Ansökan och Anställning:
Bifoga kopia på examensbevis eller legitimation. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Sysselsättningsgrad är 100 %, men finns önskemål om annan procentfördelning kan det diskuteras.
Känns det här intressant för dig och du vill veta mer, kontakt Caroline Sommestad Verksamhetschef. 073-5659129 caroline.sommestad@famlak.se
Varmt välkommen att höra av dig till oss!
