Specialistläkare Familjeläkarna Luthagen
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-02-11
Nu finns chansen för dig som är specialist i allmänmedicin att komma till vårt team i Luthagen. Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Beskrivning av tjänst:
Nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin. Du blir del av vårt sammansvetsade team. Hos oss är valmöjligheterna många. Din dag på mottagningen är varierad med planerade besök, subakuta- och akutbesök. Vårt arbete präglas av evidensbaserade behandlingsmetoder, konstant utveckling och ständiga förbättringar.
Läs mer om oss på vår karriärsida: famlak.se/arbeta-med-oss/
Känns det här intressant för dig och du vill veta mer, kontakta Emelie Hermansson Bergenstråle.
Varmt välkommen att höra av dig till oss!
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), http://www.famlak.se Arbetsplats
Familjeläkarna Kontakt
Ann Svalberg ann.svalberg@famlak.se 0739036377 Jobbnummer
9737043