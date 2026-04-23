Specialistläkare/erfaren ST-läkare till fysiologiska kliniken
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-04-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är specialist alternativt erfaren ST-läkare inom klinisk fysiologi eller kardiologi. Vår verksamhet utvecklas och breddas kontinuerligt och vi söker dig som vill bli en del av vårt team.
Vårt erbjudande
Fysiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en klinik inom Hjärtcentrum, Region Östergötland. Vårt mål är att bedriva modern klinisk fysiologisk diagnostik med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Vi har sedan flera år ett LEAN-inspirerat arbetssätt där medarbetarnas delaktighet i utvecklings- och förbättringsarbeten är en självklarhet. I vårt arbete är patientfokus, servicetänkande, tvärprofessionellt teamarbete, helhetssyn och värdegrund viktigt i alla led. Vi har en mångårig erfarenhet av att vara en välfungerande arbetsplats med en stabil personalgrupp, där de flesta jobbat på kliniken under lång tid.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Verksamheten utgörs till stor del av kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik såsom ekokardiografi, transtorakalt och transesophagealt, pediatrisk ekokardiografi och kärlultraljud. Vi utför även preoperativa utredningar. Vi har i dagsläget ingen regelbunden jourverksamhet. Utöver ultraljudsverksamheten utförs traditionell klinisk fysiologisk diagnostik såsom arbets- och lungfysiologiska undersökningar, implementering av ergospirometri planeras. Neurofysiologiska undersökningar, EEG och sömnapné utförs av våra biomedicinska analytiker. Vi har ett nära samarbete med sjukhusets kardiologiska klinik, barnklinik, kärlmottagning.
Arbetsgrupp
På kliniken är vi cirka 30 medarbetare, inkluderat kliniska fysiologer, för närvarande fem ST-läkare inom klinisk fysiologi, biomedicinska analytiker, undersköterskor och vårdadministratörer.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom klinisk fysiologi alternativt kardiologi. Även erfaren ST-läkare är välkommen att söka. Du bör ha ett stort intresse för klinisk fysiologi och praktiskt erfarenhet inom ekokardiografi är ett krav. Intresse och erfarenhet av undervisning, handledning, förbättrings- och kvalitetsarbete är meriterande liksom tidigare forskningserfarenhet.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du är ansvarstagande, flexibel och har en bra förmåga att leda team genom god samarbets- och kommunikativ förmåga. Du tar initiativ och ser möjligheter i förändring, tycker att förändrings-arbete är viktigt och vill delta aktivt i klinikens framtida utveckling. Du tycker om att undervisa olika yrkeskategorier, studenter och att handleda läkare under utbildning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Fysiologiska kliniken ViN Jobbnummer
9870820