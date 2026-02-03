Specialistläkare ellerST-läkare till LAH Norrköping
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-02-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter? Vi vill gärna att du med dina erfarenheter och idéer deltar i det fortsatta arbetet mot morgondagens trygga nära vård, där nya samarbetsformer, arbetssätt och digitalisering är några viktiga verktyg.
Vårt erbjudande
LAH är en verksamhet inom Närsjukvården i östra Östergötland. Vi arbetar med specialiserad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd i behov av specialistpalliativ vård och medicinska insatser i stor omfattning. För att kunna bedriva en så heltäckande vård som möjligt har vi också en slutenvårdsenhet som finns på medicin-avdelning 3, där vi också har mottagning för poliklinisk vård. Vi bedriver även konsultverksamhet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som specialist eller ST-läkare inom LAH Norrköping arbetar du i ett av våra team och skapar en trygg patientcentrerad specialistpalliativ helhetsvård i samverkan med övriga vårdaktörer. Arbetet är främst förlagt inom hemsjukvård. Inom kliniken finns i nuläget ett team för patienter med maligna sjukdomar samt med svåra hjärt- och lungsjukdomar, en slutenvårdsenhet samt en mottagning för polikliniska palliativa insatser. Vi bedriver också en konsultativ verksamhet mot övriga vårdgivare på sjukhuset, i primärvård och kommun. Utveckling pågår kontinuerligt inom ramen för nära vård. Vi kan även erbjuda handledarkompetens vid intresse för forskning.
Som ST-läkare får du handledning av erfaren kollega och en tydlig plan för din utbildning. I det dagliga arbetet på kliniken ingår också handledning av läkarstudenter från medicinska fakulteten och vi har kontinuerligt ST-läkare från andra medicinska specialiteter som rand-utbildar sig inom specialistpalliativ hemsjukvård.
Arbetsgrupp
Vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, familjeterapeut, kurator för att uppnå helhetssyn, skapa flexibilitet och individuella vårdlösningar. Vi samverkar med sjukhuskliniker inom hela Region Östergötland, primärvården och kommuner inom östra länsdelen.
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av specialistpalliativ medicin. Tidigare arbete med palliativ vård är en merit, men inget krav. Har du intresse för forskning och utbildning så ser vi mycket positivt på detta. Du har B-körkort och talar och skriver svenska helt obehindrat
Du har ett starkt intresse för palliativ medicin/vård oavsett patientens sjukdomsdiagnos och ser möjligheter i utvecklingen av vård utanför sjukhus. Du är nyfiken, förändringsbenägen och gillar att arbeta i team. Ett strukturerat arbetssätt och en personlig trygghet är också viktigt.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på medicinkliniken LAH med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse och kan således även initialt vara ett ST-block i palliativ medicin. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
LAH Norrköping Kontakt
Läkarchef Åsa Allerstav asa.allerstav@regionostergotland.se 010-1045314 Jobbnummer
9720562