Specialistläkare eller ST-läkare till klinisk patologi
Din arbetsplats
Välkommen till klinisk patologi i Karlstad och till en erfaren och välbemannad läkargrupp.
Hos oss får du en trevlig arbetsplats med god arbetsmiljö där vi arbetar mot tydliga mål i ett lärande arbetsklimat. Nya idéer är alltid välkomna och tillsammans arbetar vi för att utveckla vår verksamhet.
Klinisk patologi ingår i laboratoriemedicin Värmland tillsammans med specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin. Samarbetet mellan specialiteterna är gott och framförallt samarbetar klinisk patologi och klinisk mikrobiologi gällande molekylärbiologiska analyser.
Förutom det dagliga arbetet, arbetar vi även med att ständigt förbättra verksamheten och vi ser dig som en viktig del i det arbetet. Ett område vi arbetar aktivt med är att införa molekylärpatologiska metoder.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du får omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter inom ett brett spektrum av olika organområden. I det dagliga arbetet kommer du att delta i utskärning av preparat, histologisk och cytologisk diagnostik samt obduktionsverksamhet. Du deltar också i handledning av ST-läkare och i multidisciplinära ronder.
Som ST-läkare får du en välplanerad och strukturerad utbildning enligt gällande målbeskrivning med flera specialister på plats för daglig handledning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare inom klinisk patologi och har en bred kompetens inom ett flertal diagnostikområden, eller du som vill utvecklas till en bred allmänpatolog med möjlighet till fördjupning inom ett eller flera organområden. Alternativt söker vi dig som önskar en specialisttjänstgöring inom klinisk patologi.
Vår verksamhet är ackrediterad inom flera diagnostikområden och vi ser det som viktigt att du arbetar noggrant och strukturerat med ett starkt kvalitetsmedvetande. Vi ser också att du är mål- och resultatorienterad samt ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och förmågan att samarbeta.
Urval sker löpande, välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
