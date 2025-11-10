Specialistläkare/BÖL/ÖL till sektionen för molekylär bilddiagnostik
2025-11-10
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) är vi idag drygt 300 medarbetare. Vi utför undersökningar med hjälp av röntgen, ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonanstomografi (MRT), positronemissionstomografi (PET), nuklearmedicin och intervention. Här utförs också avancerad interventionsdiagnostik och behandling. Med flera professurer och docenturer knutna till verksamheten finns stora möjligheter till forskning, utveckling och handledning. Vi bedriver även omfattande utbildning vid kliniken.
Det personliga bemötandet står i fokus liksom våra kärnvärden ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. De genomsyrar det dagliga arbetet och beskriver hur vi förhåller oss till varandra, både när det gäller patienter och kollegor.
Nu söker vi en Specialistläkare/Biträdande överläkare/Överläkare till Sektionen för Molekylär bilddiagnostik vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum.
Sektionen bedriver diagnostik med gammakamera nuklearmedicinska metoder, PET/CT, PET/MR, DT samt MR och servar de flesta av sjukhusets kliniker med viss övervikt mot onkologisk diagnostik.

Publiceringsdatum: 2025-11-10

Kvalifikationer
Du är specialistläkare/biträdande överläkare eller överläkare inom Radiologi eller Bild- och funktionsmedicin. Nuklearmedicin specialitet, undervisnings- samt forskningserfarenhet/disputation är meriterande.
Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Jour och beredskapstjänstgöring kan ingå.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Veronica Sanchez Rodriguez: tel. 018-611 00 00 (vxl), veronica.sanchez.rodriguez@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
