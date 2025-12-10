Specialistläkare/BÖL/ÖL till Geriatriken på Södertälje sjukhus
Vill du jobba i ett brett verksamhetsområde där både geriatrik och internmedicin ingår? Vi har gått ihop och blivit ett verksamhetsområde och vår ambition framåt är att ta tillvara på varandras kompetens genom utbildningar och samarbete mellan våra områden geriatrik och internmedicin.
Att vi nu är ett verksamhetsområde ger oss stora möjligheter för effektiva patientflöden och kompetensutveckling.
I vårt verksamhetsområde ingår geriatrisk och internmedicinsk sluten- och öppenvård samt palliativ slutenvård och ASIH. På våra mottagningar utreder och behandlar vi de vanliga stora folksjukdomarna som kognitiv svikt, osteoporos, diabetes, stroke och hjärtsjukdomar. Till våra mottagningar hör även Diagnostiskt Centrum där patienter med okänd primärtumör eller ospecifika symtom på cancer utreds och en mottagning för multisjuka äldre.
Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Geriatriken på Södertälje sjukhus:
Geriatriken på Södertälje sjukhus befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ett utökat geriatriskt uppdrag. Under januari-februari 2026 flyttar våra tre geriatriska avdelningar till nya fina lokaler med enkelrum. På Södertälje sjukhus ser vi vården av äldre som ett av våra viktigaste profilområden och vi har som ambition att ligga i framkant med utvecklingen av framtidens äldrevård.
Våra geriatriska vårdavdelningar är inriktade på rehabilitering, kognitiv svikt och akut geriatrik där vi har geriatriska akutvårdsplatser (GAVA). I geriatriska mottagningen ingår kognitiv mottagning, osteoporosmottagning och en mottagning för multisjuka äldre patienter. Till vårt verksamhetsområde hör även en avdelning för specialiserad palliativ vård samt ASIH.
Vi har ett nära samarbete med akutmottagningen och tar emot en hög andel akutgeriatriska patienter. Hos oss pågår flera spännande förbättrings- och samverkansprojekt, bl a geriatrikkonsult på akutmottagningen.
Du kommer att ha ett varierande arbete, mestadels som ansvarig specialist/överläkare för inneliggande patienter på avdelning. På GAVA ansvarar du för bedömning, initial utredning samt planering av geriatriska patienter som tas över hit i tidigt skede från akuten. Placering på öppenvården kan vara aktuell, även på Palliativa avdelningen/ASIH efter introduktion/handledning. Klinisk handledning ingår i uppdraget.
Dina personliga egenskaper:
Vi ser att du som person är trygg i din roll samt att du är flexibel, ödmjuk och initiativtagande. Du har en god social förmåga och har lätt att samarbeta med dina kollegor, samt bemöta både kollegor, patienter och anhöriga med omtanke och respekt. Du har ett gott omdöme och god självinsikt med förmåga att hålla dig professionell även under perioder av hög belastning. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter och har förmåga att fatta beslut. Du ser möjligheter och vill bidra till förändringar med ett starkt engagemang för helheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• Svensk läkarlegitimation med specialistbevis inom geriatrik.
• För biträdande överläkare krävs minst tre års sammanlagd klinisk tjänstgöring i specialiteten.
• För överläkare krävs minst fem års sammanlagd klinisk tjänstgöring i specialiteten.
Meriterande:
• Handlednings- och/eller undervisningserfarenhet.
• Erfarenhet av definierat ansvars- och kunskapsområde.
• Aktivt drivande inom utvecklings- och förbättringsarbeten.
• B-körkort.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Som specialist deltar du i bakjourslinjen.
Rekrytering till denna tjänst sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
