Specialistläkare/BÖL/ÖL i urologi, Södertälje sjukhus
2025-08-25
Vill du arbeta inom ett verksamhetsområde som främjar utbildning och kompetenshöjande insatser för våra medarbetare? Detta för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och skapa en god arbetsmiljö.
Att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och att stötta varandra är en självklarhet i vårt verksamhetsområde. Vi har mycket gott och tvärprofessionellt samarbete med övriga verksamheter på hela sjukhuset där våra medarbetare är med och bidrar i sjukhusövergripande utvecklingsarbeten.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom kirurgi, ortopedi och urologi. Till verksamhetsområdet hör KOU-mottagningen och Endoskopimottagningen. Totalt är vi cirka 70 medarbetare.
Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till urologen på Södertälje sjukhus:
Inom urologiverksamheten arbetar tre urologspecialister och tre ST-läkare. I verksamhetsområdet ingår en öppenvårdsmottagning där man kan utföra enkla urologiska ingrepp som kan göras i lokalbedövning. På vår operationsavdelning har vi möjlighet till större transuretral- och öppen kirurgi som görs antingen i dagkirurgi eller inom slutenvården. Är man intresserad av att bedriva forskningsverksamhet finns möjligheter för det. Hos oss är det också viktigt med nära samarbete mellan alla verksamhetsområden för att ständigt förbättra omhändertagandet av våra patienter. Som medarbetare här är det självklart med intern och extern kompetensutveckling för att kunna erbjuda en hög vårdnivå. I samarbeta med kirurgin och ortopedin bemannas en primärjourslinje. Bakjour i urologi har vi operationsdagar och helger beredskap mellan 8-14.
Vi söker nu en specialist/biträdande överläkare/överläkare i urologi. Hos oss blir du en central del i en bred urologisk verksamhet med malign och benign urologi och avancerad stenkirurgi. I din tjänst ingår operationer, mottagningsarbete, avdelningsarbete samt administrativa uppgifter. Du kommer även att delta i bakjoursarbetet. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter och tjänsten kan formas utifrån din kompetens- och intresseområden.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta.
Du har ett trevligt och professionellt bemötande - både gentemot patienter och kollegor. Vi ser gärna att du har ett starkt engagemang för att utveckla både dig själv och verksamheten. Eftersom utbildning är en central del av vårt arbete, är det viktigt att du har en vilja att bidra till lärande och förbättring. Du har ett tydligt kvalitetsfokus och strävar efter att alltid leverera vård av högsta standard.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Svensk läkarlegitimation med specialistbevis i urologi.
• För biträdande överläkare krävs minst tre års sammanlagd klinisk tjänstgöring i specialiteten.
• För överläkare krävs minst fem års sammanlagd klinisk tjänstgöring i specialiteten.
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Bakjourskompetens.
• Disputation/docentur/professur.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid, 40 timmar/vecka.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
