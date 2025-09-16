Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Stockholm CF-centrum
Är du specialistläkare och vill bidra till framtidens vård för patienter med cystisk fibros? Stockholm Cystisk Fibros Center erbjuder nu ett meningsfullt uppdrag i ett erfaret team där kliniskt arbete kombineras med forskning, utveckling och undervisning!
Du erbjuds
att bli en del av ett team som ser till att alla mår bra på jobbet och lyckas med sitt uppdrag
erfarna kollegor som erbjuder dig kontinuerligt stöd och utveckling
möjlighet att aktivt bidra till framtidens sjukvård genom klinisk forskning, utveckling och undervisning
lång och välstrukturerad upplärning med individuell inskolning anpassad efter din erfarenhet och bakgrund
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som specialistläkare i vuxenteamet på Stockholm Cystisk Fibros (CF) center blir du en del av ett högspecialiserat och erfaret team på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Mottagningen är en öppenvårdsverksamhet med nära samverkan mellan olika yrkesprofessioner - från läkare och sjuksköterskor till fysioterapeuter, dietister, psykologer och forskningssjuksköterskor. Här möter du patienter med cystisk fibros i alla åldrar, med fokus på vuxna men med möjlighet att även bidra i barnvården vid behov.
Du kommer att arbeta med mottagningsverksamhet, rond vid inneliggande patienter och behandlingskonferenser i det multiprofessionella teamet. Arbetet innefattar även utåtriktad undervisning, deltagande i forskning och utveckling samt ansvar för intravenösa antibiotikabehandlingar som ofta påbörjas på sjukhus och fortsätter i hemmet. Vården är avancerad och befinner sig i en spännande utvecklingsfas tack vare nya läkemedel som påverkar grundorsaken till CF.
Tjänsten innebär även, efter upplärning, deltagande i CF-jouren - en telefonbaserad jourlinje för patienter och vårdpersonal utan inställelsekrav (vardagar och helger kl. 8-16.30). Rondarbete kan förekomma under helger. Du får ett självständigt uppdrag med goda möjligheter till stöd och samarbete inom teamet.
Vi söker dig som
har gedigen medicinsk kompetens och ett starkt engagemang för kroniskt sjuka patienter, samt vill bidra till långsiktig utveckling av den kliniska verksamheten
är en samarbetsinriktad och lyhörd kollega som kommunicerar tydligt och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt
är flexibel och lösningsfokuserad, har lätt för att anpassa dig till förändringar och ser möjligheter i nya arbetssätt
har helhetsperspektiv, tar ansvar för din roll och fattar beslut med verksamhetens bästa i fokus
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i allmänmedicin, infektionssjukdomar, internmedicin eller lungsjukdomar
Meriterande:
Erfarenhet av forskning
God akademisk kompetens, gärna disputerad
Erfarenhet inom verksamhetsområdet
Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus
Erfarenhet av undervisning och handledning.
Om rekryteringsprocessen
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset där befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.
Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset kräver minst tre års klinisk heltidstjänstgöring
Överläkarbefattning kräver minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs även disputation.
Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare:
För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå måste ansökan innehålla nedan:
Karolinskas meritförteckning för läkare som är elektroniskt ifylld med tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade samt undertecknad och vidimerad
Bevis om specialistkompetens
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
Bevis om docentur (i förekommande fall)
Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer
Här hittar du mer information om ansökan till läkartjänster.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/ Ersättning
