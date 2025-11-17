Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Radiologi
Region Stockholm / Läkarjobb / Solna Visa alla läkarjobb i Solna
2025-11-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du specialistläkare inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin? Vi söker nu fem specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Radiologi Solna.
Här får du arbeta nära kunniga kollegor, utvecklas inom ditt område och bidra till vår ambition att vara bäst på det svåra. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en arbetsmiljö där varje insats är betydelsefull för att ge våra patienter den bästa möjliga vården
kunniga och erfarna kollegor som stöttar din utveckling mot spetskompetens och möjlighet till subspecialisering inom radiologi
nära samarbete både under och utanför ronder samt tvärprofessionella konferenser inom sjukhusets olika patientflöden
samarbete med Karolinska Institutet där du kan engagera dig i undervisning av läkarstudenter
goda möjligheter till forskarutbildning och att bedriva egen forskning efter disputation.
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vid Medicinsk Enhet Radiologi Solna bedriver vi högspecialiserad diagnostik och behandling inom buk-, thorax-, trauma- och muskuloskeletal radiologi samt inom interventionell radiologi och ultraljud. Även Bröstcentrum Solna ingår i vår verksamhet. Vi har ett omfattande akutuppdrag med dygnet-runt-verksamhet och en intensivakutmottagning i Solna.
Hos oss bedrivs omfattande forskning - både kliniska studier i samarbete med remitterande enheter och egen metodologisk forskning.
Radiologi Solna består av cirka 200 medarbetare, främst läkare och omvårdnadspersonal. Verksamheten är indelad i sektioner där du har din grundanställning, men du har även möjlighet till sidotjänstgöring i andra sektioner utifrån dina intressen, din kompetens och verksamhetens behov.
Traumacenter Karolinska är landets största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter. Det innebär att jourtjänstgöring ingår i tjänsten, oavsett vilken sektion du primärt tillhör.
Vi söker dig som
samarbetar väl med andra professioner och stimuleras av tvärprofessionellt arbete
agerar med patienten i fokus och har ett empatiskt förhållningssätt
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa
är intresserad av utveckling av verksamheten.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i Radiologi eller Bild- och funktionsmedicin
Meriterande:
Erfarenhet inom högspecialiserat radiologiskt arbete
Erfarenhet inom subspecialiserad radiologi
Disputerad inom området
Aktiv inom forskning eller stort intresse av forskning.
Om rekryteringsprocessen
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset där befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.
Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset kräver minst tre års klinisk heltidstjänstgöring
Överläkarbefattning kräver minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs även disputation.
Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare:
För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå måste ansökan innehålla nedan:
Karolinskas meritförteckning för läkare elektroniskt ifylld enligt anvisning med tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade samt undertecknad och vidimerad av ej närstående personer
Bevis om specialistkompetens
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
Bevis om docentur (i förekommande fall)
Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer
Här hittar du mer information om ansökan till läkartjänster.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet// Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska, Medicinsk Enhet Radiologi Solna Kontakt
Peter Lindholm Verksamhetschef Jobbnummer
9606807