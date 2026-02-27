Specialistläkare/bitr.överläkare/överläkare till Klinisk patologi i Malmö
Region Skåne, Medicinsk service / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Medicinsk service i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i klinisk patologi med placeringsort i Malmö.
Verksamhetsområde (VO) Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik har drygt 400 medarbetare och består av tre sektioner som utgörs av de medicinska specialiteterna Klinisk genetik respektive Klinisk patologi samt metodområde/plattform Molekylär diagnostik. Vår verksamhet präglas av en mycket stark utveckling, vad gäller såväl tekniska och medicinska möjligheter som en ökande efterfrågan på vår diagnostik.
Vi har verksamhet för Klinisk patologi i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad medan Klinisk genetik och Molekylär diagnostik är främst placerat till Lund. Vi bedriver både basdiagnostik och högspecialiserad diagnostik och bistår med specialkompetens och konsultationsexpertis inom södra sjukvårdsregionen. Till vår verksamhet hör också Centrum för sällsynta diagnoser (CSD). Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet och flera av våra medarbetare bedriver framgångsrik forskning knuten till verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vår diagnostik drivs och utvecklas i 18 processer, histologiska diagnostiken sker via digital bild och digitalisering av cytologisk diagnostik är på väg. Molekylär patologi är en vardaglig del av patologens diagnostik och analyser sker inom ramen för Labmedicins centrum för molekylär diagnostik. Vi deltar aktivt i kvalitets- och vårdprogramsarbete, såväl regionalt som på nationell nivå och bedriver en verksamhet som inom utvalda områden är ackrediterad med åtföljande kvalitetssäkring av laboratoriearbete, diagnostik och dokumenthantering.
Utbildning av studenter, handledning av ST-läkare och forskning är en del av vår verksamhet och därför även en del av ditt arbete som specialistläkare. Vi har ett nära samarbete med akademin, bland annat Lunds universitet. Hos oss arbetar vi med att ständigt utveckla verksamheten på ett strukturerat sätt och vi ser gärna att du blir en del av detta arbete.Kvalifikationer
För anställning som specialistläkare ska följande vara uppfyllt:
• Läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
• Specialistkompetens inom klinisk patologi.
• Genomgång eller planerad kurs i klinisk handledning.
• Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För anställning som biträdande överläkare ska därtill följande vara uppfyllt:
• Heltidstjänstgöring om minst 5 år (dokumenterad effektiv tid)
• Klinisk skicklighet och självständighet inom klinisk patologi och självständighet inom den huvudspecialitet som anställningen avser utöver erhållen specialistkompetens.
• Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.
• Genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning.
• Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
För anställning som överläkare ska därtill följande vara uppfyllt:
• Heltidstjänstgöring om minst 5 år (dokumenterad effektiv tid)
• Klinisk skicklighet och självständighet inom klinisk patologi och självständighet inom den huvudspecialitet som anställningen avser utöver erhållen specialistkompetens.
• Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.
• Genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning.
• Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
• Disputerad
Som person ser vi att du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga med stort engagemang för utveckling och förståelse för helhetsperspektivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Annica Jönsson, Enhetschef 076-887 17 47 Jobbnummer
9768135