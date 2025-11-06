Specialistläkare AnOpIva, Centrum för opererande verksamheter, Skellefteå
2025-11-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå bedriver akut och planerad anestesi -och operationssjukvård för vuxna och barn >1 år, postoperativ vård, intensivvård för vuxna samt sterilteknisk verksamhet och vi samarbetar nära övriga kliniker inom regionen. På Operation samarbetar vi med Allmän kirurgi, Ortopedi, Gynekologi och obstetrik, Öron-näsa-halskirurgi, Tandvården samt Ögonkliniken och på Iva finns även nära samarbete med Medicin-geriatriska samt Barnkliniken. Vi har ett venaccess-team med kompetens för venport, pacemaker, dialyskateter och piccline. Dessutom finns det på anestesimottagningen ett team som arbetar med behandling av smärta.
Vi jobbar tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans. Att arbeta hos oss är stimulerande, lärorikt och intressant. Vi arbetar med ständig utveckling och forskning för att ge våra patienter en trygg och god vård.
Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå ingår i Centrum för opererande verksamheter. I centrumet är är det viktigt att trivseln och teamkänslan är hög för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med målbilden: Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?
Vi söker nu en specialistläkare till AnOpIva Skellefteå.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetet som specialistläkare i anestesi och intensivvård är mycket varierande och kräver både bred och hög kompetens. Vi är en klinik där vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens och verksamhet. I arbetet som anestesiolog ingår arbete på vår operationsavdelning, postoperativa avdelning samt intensivvårdsavdelning.
Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling samt handledning av ST-läkare, AT-läkare och andra personalkategorier.Kvalifikationer
Du har specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård. Vi ser det som en fördel om du har pedagogisk erfarenhet och vetenskapliga meriter. Förutom formell behörighet skall sökande ha gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga, förmåga att leda och entusiasmera medarbetare samt kunna ta egna initiativ.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
