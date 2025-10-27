Specialistläkare allmänmedicin sökes till nytt uppdrag i Skellefteå

VårdIX AB / Läkarjobb / Skellefteå
2025-10-27


Specialistläkare Allmänmedicin - Primärvårdsuppdrag i Skellefteå
Uppdragsbeskrivning

Vi söker en erfaren specialistläkare i allmänmedicin för ett längre uppdrag inom primärvården i Skellefteå, Västerbotten. Arbetet omfattar sedvanliga primärvårdsuppgifter och passar dig som vill arbeta med kontinuitet och ta medicinskt ansvar.

Kvalifikationer
Krav: Specialistläkare i allmänmedicin, minst 2 års specialisterfarenhet, god erfarenhet av svensk primärvård, svenska på C1-nivå
Meriterande: Handledningserfarenhet

Uppdragsinformation
Plats: Skellefteå, Västerbotten
Period: 15 december 2025 - 1 februari 2026
Omfattning: 1 051 timmar (912 ordinarie, 48 jour, 91 beredskap)
Ersättningszon: Zon 3 - Specialistläkare
Boende och resa: Kan ordnas
Sista dag att ansöka är 29 oktober 2025

Så ansöker du
Intresserad? Kontakta oss:
Telefon: 070 999 14 41
E-postadress: sam@vardix.se

Varaktighet, arbetstid, etc.
Möjlighet för deltid med.

Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Västerbotten region

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9576597

