Specialistläkare allmänmedicin medicinskt ledningsansvar Pajala HC
2026-05-05
En liten hälsocentral med stort hjärta. Vi är ett riktigt bra gäng som jobbar med glesbygdsmedicin i utkant men ändå i framkant!
Vi söker
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, har svenska nivå C1 och körkort. Erfarenhet av att arbeta i glesbygd är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar ditt arbete och arbetar självständigt. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Är lyhörd och kan anpassa dig till andra. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att berörda parter förstår vad som förväntas av dem. Följer upp. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Handlar i enlighet med fattande beslut, mål och riktlinjer. Tar upp kritik i rätt forum, direkt med berörda parter eller överordnad. Du är flexibel, har helhetssyn och leder motiverar och ger andra de befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål.
Det här får du arbeta med
En doktor i glesbygd är en "riktig" allmänmedicinare. Hen jobbar med hela människan och med den bredaste kompetens man kan hitta inom läkaryrket med en blandning av att samtidigt vara akutläkare, gynekolog, ortoped,radiolog, kirurg, barnläkare, invärtes medicinare, neurolog, geriatriker och mest av allt medmänniska för sina patienter.
Tillsammans med oss får du möjlighet att utvecklas i yrket och vara med och utveckla vårt teamarbete. Den dagliga läkarmottagningen utgörs av både planerade besök men också av avgränsad direktmottagning.
Som MLA biträder du verksamhetschefen i frågor som kräver läkarkompetens, samt att tillsammans med denne och enhetschefer, utgöra den praktiska hälsocentralsledningen. I uppgiften ingår att bevaka den medicinska utvecklingen inom verksamhetsområdet, inklusive frågor om medicintekniska produkter, och i förekommande fall komma med förslag i medicinska policyfrågor.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Maria Lundholm maria.lundholm@norrbotten.se +46722426315 Jobbnummer
9891111