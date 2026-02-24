Specialistläkare Allmänmedicin, Hörnefors Hälsocentral, Primärvård Syd
Region Västerbottens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde syd består av Tegs, Hörnefors och Nordmalings hälsocentraler. Denna tjänst är förlagd på hälsocentralen i Hörnefors.
På Hörnefors hälsocentral blir du en del av ett välfungerande och engagerat team där arbetsglädje, samarbete och omtanke står i centrum. Här möts du av en arbetsplats med stort hjärta och stark sammanhållning som jobbar för att ge våra ca 3 800 listade patienter god vård.
Som distriktsläkare arbetar du nära teamansvariga distriktssköterskor med en gemensam patientlista, vilket skapar god kontinuitet och möjliggör ett personligt och professionellt bemötande.
Som distriktsläkare hos oss blir du en del av ett erfaret läkarteam som idag består av två distriktsläkare, ST-läkare och underläkare. Våra medarbetare inom övriga yrkeskategorier har lång erfarenhet och ett stort engagemang, vilket bidrar till en trygg och stabil arbetsmiljö.
Vi söker nu en specialistläkare inom allmänmedicin, är det dig vi söker?
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och ett engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig.
I rollen som distriktsläkare har du ett nära samarbete med teamansvariga distriktssköterskor, där ni tillsammans ansvarar för en gemensam patientlista. Genom Tele-Q kontaktar distriktssköterskorna patienterna och gör en första bedömning, varefter ni gemensamt beslutar om fortsatt handläggning. Ni hanterar det akuta flödet tillsammans och utformar även långsiktiga vårdplaner i samråd.
Du har ett helhetsansvar för dina listade patienter, vilket innebär att du följer dem över tid och säkerställer en god medicinsk kvalitet och kontinuitet i vården. Arbetet karaktäriseras av möten med människor i alla åldrar, med alla olika sorters hälsorelaterade problem. I det allmänmedicinska specialistarbetet kommer du att följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen väga in personens hela livssituation. Som specialist förväntas du stötta läkare som är under utbildning i deras löpande arbete samt handleda vid avsatt handledningstid. Du förväntas även vara en aktiv del i läkargruppens och hälsocentralens möten, dialoger och förbättringsarbeten.
För detta jobb behöver du vara specialistläkare inom allmänmedicin. Intresse för handledning av studenter och utbildningsläkare är viktigt.
Du är en närvarande och positiv person som med kunskap och omsorg ser patienten och kan anpassa vården efter det behov som finns. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor, både patienter och kollegor. Du fungerar väl i de arbetssätt som krävs inom primärvården och får din arbetsdag att fungera utifrån det åtagande som förväntas av en specialistläkare. Du ser möjligheter och kan hantera din arbetsdag även de gånger som patienttrycket är högt genom att du självständigt kan ta beslut i de frågor du ställs inför.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket.
