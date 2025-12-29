Specialistläkare allmänmedicin eller legitimerad läkare Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten / Läkarjobb / Piteå Visa alla läkarjobb i Piteå
2025-12-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Startskottet för utveckling och införande av tvärprofessionella team har precis gått. Riktningen mot framtidens Piteå Hälsocentral är utstakad och med mål som ökad kontinuitet, rätt använd kompetens, arbetsglädje och mod att utveckla söker vi dig som framför allt tycker om att bidra varje dag, utvecklas i din roll och få andra att växa. Piteå Hälsocentral är en medelstor och trivsam hälsocentral i hjärtat av Piteå, med cirka 10 000 listade patienter. Totalt är vi cirka 45 engagerade medarbetare som nu ser fram emot att få en ny kollega! Vi har ett team som kommer att ta emot dig med öppna armar. Teamet består av allmänspecialister, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, samtalsbehandlare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Vi arbetar tillsammans och tar gemensamt ansvar för teamets patienter i ett nära och tvärprofessionellt samarbete.
Vi sökerVi välkomnar nu en engagerad, kunnig och positiv specialist i allmänmedicin eller legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt med ett genuint intresse för allmänmedicin. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och ansvarstagande, eftersom samarbete över yrkeskategorierna är en självklarhet. Vi värderar också egenskaper som noggrannhet, flexibilitet och engagemang samt ser även att du har ett positivt förhållningssätt. Det är viktigt för oss att du har intresse av att utveckla verksamheten.
Det här får du arbeta med
Du är en del av centralens olika patientmottagningar och i nära samarbete med övriga i ditt Team skapar ni kontinuitet och den röda tråden för er patientgrupp. Du får verka i din profession och utifrån din kompetens bidra till god och nära vård. I tjänsten ingår viss beredskap och primärvårdsjour
Det här erbjuder vi dig
• Kompetensutveckling
• Flertal läkarkollegor
• Bli en viktig del i en spännande utvecklingsfas
• Delaktig i att skapa balans mellan krav och kontroll
• Aktiv trivselgrupp
• Närvarande ledarskap
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid/deltid och arbetstiden är förlagd till dagtid och din placering blir Piteå Hälsocentral. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Magnus Lundin magnus.lundin@norrbotten.se 0911-756 84 Jobbnummer
9665462