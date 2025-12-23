Specialistläkare Allmänmedicin, alt annan närliggande specialisering
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Hjo vårdcentral är belägna i den pittoreska och omtyckta sommarstaden Hjo direkt vid Vätterns blå vågor.
Här finns goda möjligheter till ett aktivt fritidsliv med exempelvis vandring, fiske, jakt, segling och kanotaktiviteter, då vi har gott om friluftsområden och nära till Tivedens nationalpark. Vi ansvarar för cirka 7200 listade patienter. Vårdcentralen har haft en stark patienttillväxt under många år och trenden fortsätter. Vårt koncept är en god tillgänglighet och alltid det bästa bemötandet i syfte att möta våra patienters behov.
Här jobbar idag 2 distriktsläkare och 4 ST läkare varav två av dem är specialistläkare sedan tidigare. Vi har även en specialistläkare i internmedicin som delar sitt vårdcentralsuppdrag med att ta sig an hela vårt kommunuppdrag.
Förutom sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi även bedömningsmottagning, sjuksköterskeledda specialistmottagningar, BVC, en mottagning för psykisk hälsa och en rehab-koordinator som stöttar vid sjukskrivningsprocesserna. Vi erbjuder även ett laboratorium, medicinsk fotvård och har en dietist kopplad till oss.
Vi delar lokaler med både mödravården och rehabmottagning vilket leder till korta vägar och ett mycket gott samarbete. Det ligger även en del kommunala serviceinrättningar under samma tak.
Vi arbetar med fast läkarkontakt vilket innebär att patienterna är fördelade på läkarna utifrån deras födelsedatum. Med dig på plats når vi krav och kvalitetsbokens riktlinjer för antal listade patienter/läkare.
Under hösten har vi förändrat vårt arbetssätt och utvecklat teamarbete på vårdcentralen vilket innebär att läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor och medicinska sekreterare sitter ner två gånger/vecka och tillsammans prioriterar och bokar in de patientärenden (som redan är triagerade till läkare). Detta har lett till att vi hanterar patienternas besvär på ett mer resurseffektivt sätt och med rätt medicinsk prioritet, rätt vårdnivå och instans. Vår förhoppning är även att vår kontinuitet ska öka och att patienterna ska känna sig omhändertagna och trygga med oss som vårdgivare. Arbetsmiljön upplevs bättre för hela personalgruppen. Läkarna uppskattar att de är med och styr och sina tidböcker och arbetsdagar. Berättar gärna mer om detta när vi träffas.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov.
Om arbetet
Det kan ingår individuell schemalagt arbete för en distriktsläkare som tex BVC, handledning av andra doktorer, pass på bedömningsmottagningen, jourcentralstjänstgöring och egna utvecklingsområden utifrån specialintresse.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av ST- och AT- läkare samt läkarstudenter, i jobbet som distriktsläkare förekommer även handledning av andra professioner det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin, geriatriker, barn och ungdomsmedicin eller andra besläktade specialiteter. Du kan vara nyutexaminerad eller ha lång erfarenhet. De viktiga är att du är kommunikativ och kan samarbeta med kollegor och arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har handledningsintresse då vi är stolta över vårt utbildningsklimat. Ett angeläget uppdrag för vår vårdcentral är utbildning.
Givetvis ska du ha behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
