Specialistläkare Allmänmedicin, Ålidhems Hälsocentral, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde Öst i Umeå är en basenhet bestående av Ålidhems och Holmsund/Obbolas hälsocentraler. Ålidhems hälsocentral är belägen på Tvistevägen nära Ålidhems centrum i Umeå. Hälsocentralen har ca 22 700 patienter som är listade hos oss och vi är ca 90 medarbetare som gör detta möjligt.
Nu söker vi en ny kollega till vårt läkarteam på Ålidhems hälsocentral. Vi är en stor läkargrupp som besitter en hög och varierande kompetens inom området allmänmedicin. Vi har styrkan och fördelarna i att vara en stor hälsocentral samtidigt som vi har en nära och prestigelös relation mellan oss som jobbar på hälsocentralen. Samarbete och aktiv dialog kring förbättringsområden är något vi värderar högt. Vi erbjuder en varierande och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetet karaktäriseras av möten med människor i alla åldrar, med alla olika sorters hälsorelaterade problem. I det allmänmedicinska specialistarbetet kommer du att följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen väga in personens hela livssituation. Som specialist förväntas du stötta läkare som är under utbildning i deras löpande arbete samt handleda vid avsatt handledningstid. Du förväntas även vara en aktiv del i läkargruppens och hälsocentralens möten, dialoger och förbättringsarbeten.
Jourtjänstgöring på primärvårdsjouren och primärvårdsbakjour ingår i arbetet.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara specialistläkare inom allmänmedicin, alternativt i slutskedet på din ST-tjänstgöring inom allmänmedicin. Intresse för handledning av studenter och utbildningsläkare är viktigt.
Du är en närvarande och positiv person som med kunskap och omsorg ser patienten och kan anpassa vården efter det behov som finns. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor, både patienter och kollegor. Du fungerar väl i de arbetssätt som krävs inom primärvården och får din arbetsdag att fungera utifrån det åtagande som förväntas av en specialistläkare. Du ser möjligheter och kan hantera din arbetsdag även de gånger som patienttrycket är högt genom att du självständigt kan ta beslut i de frågor du ställs inför.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
