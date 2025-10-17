Specialistläkare - var med och bygg framtidens akuta internmedicin
Vid koagulationsmottagningen bedriver vi specialiserad vård för patienter med trombos- och blödningssjukdomar.
Kliniken är en plats där klinisk verksamhet, utbildning och forskning går hand i hand - med fokus på kvalitet, lärande och utveckling i vardagen.
Vårt erbjudande
Det här är ett unikt tillfälle - du får vara med från början och bygga en ny klinik. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas där kultur, struktur och arbetssätt formas tillsammans. Hos oss blir du del av en engagerad och framtidsinriktad grupp som vill skapa något hållbart och meningsfullt - för patienterna, för kollegorna och för framtidens internmedicin.
Vi erbjuder:
• En klinik i utveckling - du får vara med och forma hur den akuta internmedicinen ska organiseras och bedrivas framöver.
• Bred internmedicinsk tjänst - möjlighet att arbeta med ett stort spektrum av akuta tillstånd och utveckla egna medicinska intresseområden.
• Tydlig satsning på arbetsmiljö och friskfaktorer - vi bygger vår verksamhet på tillit, delaktighet och kontinuerlig kompetensutveckling.
• Kollegialt lärande och stöd - reflektion, handledning och gemensamt ansvar för kvalitet är en naturlig del av vår vardag.
• Utveckling genom klinik, utbildning och forskning - du får möjlighet att bidra till framtidens internmedicinska kompetens och kunskapsutveckling.
Här finns plats för både erfarenhet och nyfikenhet. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där man kan växa - som läkare, kollega och människa.
Akuta internmedicinska kliniken (AIM) är en nystartad klinik vid universitetssjukhuset i Linköping. Här samlas den akuta internmedicinska vården - vårdavdelningen inom akut internmedicin (B172), den medicinska intermediärvårdsavdelningen (MIMA) och koagulationsmottagningen - under ett gemensamt uppdrag: att stärka och utveckla den breda internmedicinen.
På vårdavdelningen inom akut internmedicin vårdas patienter med ett brett spektrum av akuta och komplexa internmedicinska sjukdomstillstånd. På MIMA, vår medicinska intermediärvård, erbjuder vi en högre övervakningsnivå för patienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning men inte kräver intensivvård. Här kombineras avancerad medicinsk kompetens med ett nära teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss blir du en central del av verksamheten. Du arbetar på vårdavdelningen inom akut internmedicin och MIMA, där du bedömer, utreder och behandlar patienter med ett brett spektrum av akuta internmedicinska tillstånd - exempelvis hjärt- och lungsjukdomar, infektioner, elektrolytrubbningar och tromboemboliska sjukdomar.
Du deltar aktivt i rond, planering av patientflöden och utvecklingen av nya arbetssätt. Handledning av läkare under utbildning och studenter är en viktig och naturlig del av rollen.
Arbetet är huvudsakligen kliniskt och inkluderar jour- och bakjoursuppdrag utifrån erfarenhet och kompetens.
Om dig
Du är specialist i internmedicin - gärna med intresse eller erfarenhet inom något av internmedicinens delområden. Erfarenhet av handledning, kvalitets- eller utvecklingsarbete är meriterande. Vi välkomnar både dig som är erfaren specialist och dig som är ny i rollen - hos oss finns stöd, struktur och vilja att hjälpa dig växa.
Du har ett genuint engagemang för akuta och komplexa sjukdomstillstånd och trivs i en miljö där samarbete, förbättringsarbete och lärande står i centrum. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och bidrar aktivt till en kultur av tillit och delaktighet.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
