Specialistläkare - kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-14
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Specialistläkare i allmänmedicin – Flexibla konsultuppdrag över hela Sverige
Vill du ha större frihet, bättre balans och uppdrag som passar just dig?
Hos Agito sätter vi dig som konsult i centrum. Vi hjälper specialistläkare i allmänmedicin att hitta uppdrag där kompetens, kvalitet och långsiktiga relationer står i fokus. Oavsett om du söker ett kortare uppdrag eller en längre placering hittar vi en lösning som passar dina önskemål.
Om uppdragen
Vi erbjuder löpande uppdrag på:
Vårdcentraler
Hälsocentraler
Primärvårdsmottagningar
Digital primärvård
Offentliga och privata vårdgivare
Vi har uppdrag över hela Sverige med varierande omfattning – från enstaka veckor till längre uppdrag.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.
Har god klinisk erfarenhet från primärvård.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är trygg, självständig och har ett gott bemötande.
Värdesätter hög kvalitet och god patientsäkerhet.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Flexibla uppdrag utifrån dina önskemål.
Personlig konsultchef med nära kontakt genom hela uppdraget.
Hjälp med administration, avtal och praktiska frågor.
Långsiktiga samarbeten med välrenommerade kunder.
Möjlighet att kombinera arbete och fritid på dina villkor.
Därför väljer läkare Agito
Vi vet att ett bra uppdrag handlar om mer än bara ersättning. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha rätt läkare med rätt verksamhet. Med lång erfarenhet inom vårdbemanning och ett personligt engagemang bygger vi relationer som håller över tid.
Hos oss får du en dedikerad kontaktperson som finns tillgänglig före, under och efter ditt uppdrag.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag eller hör av dig om du vill veta mer. Vi behandlar ansökningar löpande och många av våra uppdrag tillsätts snabbt.Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062480-2099784". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
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111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10002003