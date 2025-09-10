Specialistklinikerna för Orofacial medicin och Bettfysiologi Uddevalla
2025-09-10
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du göra skillnad för patienter med särskilda behov?
Välkommen till Specialistkliniken för Orofacial medicin i Uddevalla samt Specialistkliniken för Bettfysiologi i Uddevalla!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Detta är en delad tandskötersketjänst där anställningen ligger på Specialistkliniken för Orofacial medicin Uddevalla sjukhus.
I uppdraget ingår även att tjänstgöra vid Specialistkliniken för Bettfysiologi på Uddevalla sjukhus.
Orofacial medicin riktar sig till vuxna patienter med särskilda behov av tandvård, till exempel på grund av fysiska, medicinska eller psykologiska orsaker. Vi har regelbundna kontakter med sjukvården för att samordna bokningar, hantera provsvar samt bedriva avdelningsarbete. På kliniken erbjuder vi behandling med lustgas samt tandvård under narkos. Du kommer att erbjudas kompetensutveckling genom kurser inom ämnet Orofacial medicin, ex narkos, lustgas mm.
Bettfysiologi behandlar patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar. Vi utreder och behandlar patienter med smärta och funktionsstörningar från käksystemet. Vi använder oss av distanskonsultationer och videomöten i våra möten med remittenter och patienter. Du kommer att erbjudas kompetensutveckling genom kurser inom ämnet bettfysiologi, ex akupunktur.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
God förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Välkommen med din ansökan till Specialistkliniken för Orofacial medicin i Uddevalla samt Specialistkliniken för Bettfysiologi i Uddevalla!
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 39 och 40.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-10
