Specialistföredragande med inriktning mot skiljedomsrätt
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-11-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Svea hovrätt i Stockholm
, Gotland
, Mora
eller i hela Sverige
Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 450 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Hovrätten består av nio dömande avdelningar, varav sju allmänna avdelningar som handlägger brottmål och tvistemål samt två specialavdelningar.
En av specialavdelningarna är avdelning 2 där också Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad som en särskild domstol. Förutom mot Patent- och marknadsöverdomstolens rättsområden är avdelning 2 särskilt inriktad mot hyresrätt, skiljedomsrätt och särskilt omfattande allmänna dispositiva tvistemål. På avdelningen handläggs också andra allmänna dispositiva tvistemål samt s.k. övriga mål och ärenden.Publiceringsdatum2025-11-20Dina arbetsuppgifter
Svea hovrätt söker en jurist för tjänstgöring på avdelning 2 som specialistföredragande med inriktning mot skiljedomsrätten.
Även om den aktuella anställningen är särskilt inriktad mot skiljedomsmål kommer också handläggning av andra måltyper, bl.a. allmänna tvistemål och hyresmål att ingå i arbetsuppgifterna.
Som specialistföredragande ska du följa rättsutvecklingen inom skiljedomsrätten, medverka vid praxisgenomgångar och vid internutbildning inom rättsområdet, arbeta med att ytterligare utveckla rutinerna för en effektiv beredning av skiljedomsmålen samt delta i arbetet med att sammanställa avdelningens praxis på skiljedomsområdet. Du ska också fungera som ett särskilt stöd åt övriga medarbetare i beredningsorganisationen vid beredningen av skiljedomsmålen och andra måltyper. Därutöver ska du själv bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgörande och utarbeta förslag till dom eller beslut. I arbetet ingår också att vara protokollförare vid huvudförhandlingar i tvistemål och muntliga förhandlingar i hyresmål.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha en bakgrund som föredragande, beredningsjurist eller notarie men även annan motsvarande erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete från allmän domstol eller förvaltningsdomstol kan komma i fråga.
För arbetsuppgifterna krävs några års yrkesverksamhet samt mycket goda juridiska kunskaper inom för anställningen aktuella rättsområden och mycket god analytisk förmåga. Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i svenska språket, både skriftligen och muntligen. Du ska ha en hög ansvarskänsla och stort engagemang i ditt arbete samt kunna arbeta självständigt, strukturerat och noggrant. Du ska ha en förmåga att kunna förmedla kunskap till andra och du ska vara utvecklingsinriktad, både vad avser den egna arbetssituationen och när det gäller beredningen av skiljedomsmålen. Erfarenhet från arbete med skiljedomsmål kan vara en merit.
Anställningen ställer även krav på mycket god samarbetsförmåga, på flexibilitet och på förmåga att på ett smidigt sätt anpassa sig till nya arbetsuppgifter. Självfallet ska du kunna bemöta parter och medarbetare på ett korrekt och trevligt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Den statliga värdegrunden innehåller de sex principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller inför en eventuell anställning.
Ansökan
Ansökan görs i Visma Recruit. Fyll i eller bifoga CV samt ett personligt brev och motivera varför du söker tjänsten. Om du vill åberopa meriter eller intyg, bifoga dem. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2025/1206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt Kontakt
Hovrättsråd och vice ordf. avd. 2
Ulrika Beergrehn 08-561 675 21 Jobbnummer
9613428