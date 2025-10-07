Specialistföredragande inriktning miljörätt - vattenverksamhet och områdess
2025-10-07
Mark- och miljööverdomstolen söker en specialistföredragande med inriktning mot miljörätt (vattenverksamhet och områdesskydd). På avdelningen handläggs alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Här prövas också överklagade beslut från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets.
Som specialistföredragande kommer du att följa rättsutvecklingen inom ämnesområdet, ta fram och förvalta olika typer av stödmaterial samt hålla praxisgenomgångar och internutbildningar med inriktning på ämnesområdet. Arbetet innebär även att du kommer att fungera som särskilt stöd åt övriga medarbetare inom det utpekade ämnesområdet. Du kommer även att bereda och föredra mål och ärenden, utföra rättsutredningar, upprätta förslag till avgöranden och delta i förhandlingar som hålls i samtliga typer av mål som förekommer på Mark- och miljööverdomstolen. Resor kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Mark- och miljööverdomstolen söker en jurist med djupa kunskaper i mark- och miljörätt och miljöprocess. Tjänsten är inriktad på vattenverksamhet och områdesskydd.
Du som söker tjänsten ska ha en bakgrund som föredragande eller notarie men även annan motsvarande erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete från allmän och/eller förvaltningsdomstol kan komma ifråga samt därutöver några års yrkesverksamhet inom miljörättsområdet.
Arbetet förutsätter att du är engagerad i det berörda ämnesområdet samt att du är analytisk och noggrann. Du ska ha lätt för att arbeta självständigt samtidigt som du ska ha lätt för att samarbeta med andra. Du ska vidare ha en förmåga att kunna förmedla kunskap åt andra och att bidra till utvecklingen av arbetsmaterial och utredningar för rättsområdet. Du ska ha ett strukturerat arbetssätt, en vilja och förmåga att utföra olika typer av arbetsuppgifter samt en förmåga att på ett smidigt sätt anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Den statliga värdegrunden innehåller de sex principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller inför en eventuell anställning.
Ansökan görs i Visma Recruit. Fyll i eller bifoga CV samt ett personligt brev och motivera varför du söker tjänsten. Om du vill åberopa meriter eller intyg, bifoga dem.
