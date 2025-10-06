Specialister och utvecklare inom Cyber och it-säkerhet
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett tekniskt utmanande, viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Omvärlden är föränderlig och vårt uppdrag innebär att du ständigt måste ligga i teknikens framkant. Vi ser ständigt lärande och kompetensutveckling som en viktig arbetsuppgift och det finns goda möjligheter att specialisera sig mot det som just du brinner för.
Hos oss har vi flexibla arbetstider, en bra balans mellan arbete och fritid samt ett stort mått av frihet under ansvar. Vi erbjuder även goda friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning på arbetstid. Duktiga kollegor, långsiktighet och bra förutsättningar i övrigt för att åstadkomma exceptionella resultat är anledningar till att våra medarbetare stannar kvar hos oss. Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Våra team består av medarbetare med mycket hög kompetens, ett starkt driv och med en vilja att ständigt utvecklas för att möta dagens och morgondagens cyberhot. Tillsammans med olika team kommer du att arbeta med komplexa säkerhetshot i kritisk infrastruktur och samhällsviktiga applikationer.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för teknik i allmänhet och ethical hacking i synnerhet. Du har goda kunskaper av säkerhetstestning av applikationer men får gärna ha en bakgrund inom bredare och mer komplex red teaming och avancerade tester av nätverk och infrastruktur.
Givetvis har du god förmåga att använda och felsöka flera olika typer av operativsystem och tillhörande systemnära applikationer och tjänster. Att behärska något/några scriptspråk är nödvändigt, men det är klart meriterande om du även har erfarenhet av att utveckla i exempelvis C/C++.
Vi söker även dig som brinner för utveckling och programmering på många olika abstraktionsnivåer men till största delen handlar det om operativsystemnära programmering. Produkterna som utvecklas är av varierande omfattning men genomgående av hög komplexitet med stora krav på driftsäkerhet.
Kompetensutveckling av dig själv och dina medarbetare är en viktig del av arbetsuppgifterna vilket innebär deltagande i interna och externa utbildningar, techkonferenser etc. Har du även en drivkraft att lära andra så är det ett stort plus.
Personlighet
Som person är du initiativtagande och resultatdriven. Du arbetar gärna med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Du har ett nytänkande och en kreativitet som kan omsättas i praktiken och leder till resultat, samt en förmåga att förbli motiverad och effektiv. Det är också viktigt att du som person är trygg, stabil, har självinsikt samt väl grundade och tydliga värderingar. Eftersom du kommer att arbeta i team är det också viktigt att du trivs med att arbeta tillsammans med andra. Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Arbetsort: Stockholm.
Frågor om rekryteringsprocessen mailas till hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv it-cyber i ämnesraden.
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9541850