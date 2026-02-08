Specialister inom obstetrik och gynekologi till fasta tjänster
Är du specialist inom obstetrik och gynekologi och funderar på att ta nästa steg i din karriär?
Vi på Dignus Medical söker dig som är passionerad och erfaren inom ditt område, och som är intresserad av att utforska nya möjligheter.
Vad erbjuder vi?
Dignus Medical har ett stort behov av specialister inom obstetrik och gynekologi för fasta tjänster på olika sjukhus runt om i Sverige.
Oavsett om du är intresserad av att arbeta på ett mindre sjukhus eller ett universitetssjukhus, har vi uppdrag som kan matcha dina önskemål och karriärmål.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Personlig rekryterare: Du får en dedikerad rekryterare som kommer att arbeta nära dig för att hitta din drömroll. Vi erbjuder personlig rådgivning och vägledning genom hela rekryteringsprocessen.
Omfattande stöd: Vi hjälper dig att navigera i jobbsökningen, förbereda dig för intervjuer och förstå vad olika arbetsgivare kan erbjuda. Vårt mål är att säkerställa att du hittar en position som är både professionellt tillfredsställande och personlig givande.
Brett nätverk: Tack vare vårt stora nätverk inom hälsosektorn kan vi erbjuda dig många spännande och varierande möjligheter som matchar din erfarenhet och dina karriärambitioner.
Vi söker dig som:
Är specialist inom obstetrik och gynekologi med dokumenterad erfarenhet och kompetens.
Har ett starkt engagemang för att leverera högkvalitativ vård och bidra positivt till arbetsmiljön.
Är flexibel och öppen för olika typer av arbetsmiljöer, från mindre sjukhus till stora universitetssjukhus.
Är intresserad av att växa och utvecklas inom ditt yrkesområde.
Är du intresserad?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill veta mer om de spännande möjligheter som finns, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att hitta det perfekta jobbet som passar din erfarenhet och dina ambitioner.
Kontakta oss idag för mer information och för att ansöka. Låt oss tillsammans hitta den roll som ger dig största möjliga tillfredsställelse och professionell utveckling!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
