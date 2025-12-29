Specialister i patologi för tillsvidareanställning!
2025-12-29
Är du specialist inom patologi och funderar på att ta nästa steg i din karriär?
Vill du arbeta i en stimulerande miljö där du kan välja mellan mindre sjukhus och större universitetssjukhus? Då kan vi på Dignus Medical hjälpa dig att hitta rätt!
Vi på Dignus Medical har ett stort och växande behov av specialister inom patologi för fasta tjänster över hela Sverige. Vårt breda nätverk av samarbetspartners gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster - oavsett om du är intresserad av att arbeta på ett mindre, lokalt sjukhus eller vill vara del av en större, akademisk miljö med omfattande forskningsmöjligheter.
Som specialist inom patologi kommer du att spela en avgörande roll i diagnostik och behandling, och din kompetens kommer att vara ovärderlig för sjukhusen vi samarbetar med. Det finns möjligheter att arbeta både inom allmän patologi och att specialisera dig ytterligare inom ett specifikt område beroende på dina intressen och erfarenheter.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Personlig rekryterare: Du får en dedikerad rekryterare som kommer att arbeta nära dig för att hitta din drömroll. Vi erbjuder personlig rådgivning och vägledning genom hela rekryteringsprocessen.
Brett nätverk: Tack vare vårt stora nätverk inom hälsosektorn kan vi erbjuda dig många spännande och varierande möjligheter som matchar din erfarenhet och dina karriärambitioner.
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom patologi och har ett genuint intresse för att utvecklas i din yrkesroll.
Vill bidra med din expertis på en arbetsplats som värdesätter både kliniskt arbete och professionell utveckling.
Är intresserad av att ta nästa steg i karriären och söker en arbetsplats där du kan utvecklas, oavsett om du är nyexaminerad specialist eller har lång erfarenhet inom området.
Varför Dignus Medical?
Dignus Medical har många års erfarenhet av att matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare inom vården. Vi förstår vikten av att hitta en arbetsplats som inte bara matchar din yrkeskompetens, utan även dina personliga mål och värderingar. Med vårt stöd kan du känna dig trygg genom hela rekryteringsprocessen.
Är du intresserad?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill veta mer om de spännande möjligheter som finns, tveka inte att kontakta mig. Jag ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att hitta det perfekta jobbet som passar din erfarenhet och dina ambitioner.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
