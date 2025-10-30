Specialister i Allmänmedicin till Läkarhuset i Borlänge
2025-10-30
Kompetens, empati och engagemang - det är våra värdeord på Läkarhuset i Borlänge.
För oss är de mer än bara ord på papper - de är en del av vårt dagliga arbete och genomsyrar allt vi gör. Med dem i fokus strävar vi mot vår vision: Bättre vård för alla!
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats. Vårdcentralen har etablerade arbetssätt som bygger på engagemang och lagarbete.

Dina arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin hos oss får du en varierad och meningsfull roll. Du utreder och behandlar patienter vid både planerade och akuta besök.
Vi söker dig som också vill arbeta nära alla professioner på mottagningen och vill vara en viktig del i vårt kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus. Du arbetar utifrån din egen patientlista och får därmed möjlighet att genuint följa dina patienter över tid. Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Vad erbjuder vi?
• Ytterligare professioner som finns hos oss är vårdadministratörer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, Diabetessköterska, MVC, BVC, undersköterskor, arbetsterapeut, KBT-terapeuter och fysioterapeuter.
• Verksamheten har ca 11 800 listade patienter.
• Majoriteten av alla listade patienter har en patientansvarig läkare
• Vi erbjuder goda villkor, över marknadsmässig lön och bra personalförmåner
• Vi finns i trevliga lokaler i Borlänge med goda pendlings- och parkeringsmöjligheter
Anställning och ansökan:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Verksamhetschef Eva Bodeström på eva.bodestrom@primavard.se
alternativt telefonnummer 072-393 96 71
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard

Ersättning: Månadslön
