Specialister i Allmänmedicin till Läkarhuset i Borlänge
2026-02-25
Kompetens, empati och engagemang - det är våra värdeord på Läkarhuset i Borlänge.
För oss är de mer än bara ord på papper - de är en del av vårt dagliga arbete och genomsyrar allt vi gör. Med dem i fokus strävar vi mot vår vision: Bättre vård för alla!
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats. Vårdcentralen har etablerade arbetssätt som bygger på engagemang och lagarbete.
Som specialister i allmänmedicin hos oss får ni en varierad och meningsfull roll där ni utreder och behandlar patienter vid både planerade och akuta besök.
Vi söker flera specialister som vill arbeta nära olika professioner på mottagningen och bidra till vårt kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete. Här finns möjlighet att påverka arbetssätt, utvecklas i yrkesrollen och samtidigt skapa långsiktiga patientrelationer.
Vem söker vi?
Vi välkomnar er som är utbildade specialister i allmänmedicin med erfarenhet från primärvård.
Ni känner er trygga i yrkesrollen och nyfikna och öppna för att fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Ni har ett helhetsperspektiv där både patientens behov och verksamhetens utveckling är viktiga.
Hos oss arbetar ni med egen patientlista vilket ger möjlighet att följa patienter över tid och skapa kontinuitet. God kommunikationsförmåga och ett respektfullt bemötande gentemot patienter och kollegor är centralt. Vi värdesätter särskilt samarbetsförmåga, lyhördhet och engagemang.
Vad erbjuder vi?
• Ett sammansvetsat temat med ett gott samarbete med ytterligare professioner såsom vårdadministratörer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, Diabetessköterska, MVC, BVC, undersköterskor, arbetsterapeut, KBT-terapeuter och fysioterapeuter.
• Verksamheten har ca 11 800 listade patienter.
• Majoriteten av alla listade patienter har en patientansvarig läkare
• Vi erbjuder goda villkor, över marknadsmässig lön och bra personalförmåner
• Vi finns i trevliga lokaler i Borlänge med goda pendlings- och parkeringsmöjligheter
Anställning och ansökan:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Verksamhetschef Eva Bodeström på eva.bodestrom@primavard.se
alternativt telefonnummer 072-393 96 71
Vi ser fram emot din ansökan!
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
