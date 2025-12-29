Specialistbarnskötare till resursavdelning för barn inom NPF - vikariat
2025-12-29
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Vill du arbeta tillsammans med oss inom Sjödalens förskolor? Hos oss ska miljön präglas av ett nyfiket, inbjudande och utforskande förhållningssätt som välkomnar till delaktighet. Barn har rätt att få vistas i en inspirerande, tilltalande och varierande pedagogisk miljö med en mångfald av olika material och lärmiljöer såväl utomhus som inomhus. Möjlighetsutrymmet ligger inte i barnet - utan i det vi erbjuder barnet. Barnen ska ges förutsättningar för att mötas och utveckla relationer som berikar deras värld och förbereder dem för ett demokratiskt tänkande.
Balingsnäs förskola är en nybyggd förskola som öppnade i augusti 2022. På förskolan finns det fyra förskoleavdelningar, två resursavdelningar och en specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar. Till en av våra resursavdelningar söker vi nu en specialistbarnskötare. Balingsnäs förskola är en av åtta förskolor i Sjödalens förskoleområde. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och strävar efter att ständigt vara i dialog med vår egen praktik. Vår verksamhet bygger på en stark tro om att barnets kapaciteter och förmågor utvecklas genom att få bra förutsättningar. Du skall vara en förebild för de värderingar som är viktiga för vår verksamhet utifrån vårt uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som specialistbarnskötare i Huddinge kommun omsätter du förskolans läroplan i ditt dagliga arbete, med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering. I arbetet som barnskötare bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med barn och kollegor en miljö som främjar barnets utveckling och lärande. Du bemöter barn och vuxna utifrån förskolans värdegrund. Som Specialistbarnskötare ska du planera och utvärdera arbetet, samt aktivt leda barngruppen. Du kommer även att följa upp den årliga planeringen tillsammans med övrig personal.
Du rapporterar till rektor och arbetar i nära samarbete med förskollärare, kollegor och vårdnadshavare. Tjänsten gäller ett vikariat under perioden 260115-260607, sysselsättningsgrad är 100%
Kvalifikationer samt erfarenhet som efterfrågas är:
• Du är utbildad Specialistbarnskötare eller har annan likvärdig utbildning som krävs för tjänsten, såsom barnskötare med minst 1 års vidareutbildning inom specialpedagogik samt med minst 1 års dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen eller undersköterska med pedagogisk påbyggnad och minst 1 års dokumenterad arbetserfarenhet av förskola/LSS boende
• Du har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har kännedom om förskolans styrdokument
• Kunskap kring TAKK och bildstöd, är meriterande
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Anna Bernemyr, anna.bernemyr@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
