Specialist-/ överläkare, till Vuxenpsykiatriavdelning psykos i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-12-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar dig som specialistläkare inom psykiatri till ett spännande arbete där du blir vår främsta medicinska expert för patienter med psykos och som behöver heldygnsvård.
Vuxenpsykiatriavdelning 88 är en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser för patienter med psykossjukdom. Här vårdas patienter frivilligt men även enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. På avdelningen arbetar du tillsammans med läkare under utbildning, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, medicinsk sekreterare och peer support.
Område psykos består av fyra öppenvårdsenheter och tre enheter som bedriver slutenvård. Vi har en välfungerande verksamhet för nyinsjuknade i psykos och arbetar i öppenvård enligt principer för ACT och FACT. Idag är samarbetet mellan öppen- och slutenvården liksom samverkan med kommunen väl utvecklat och förbättras ständigt. Område psykos i Malmö-Trelleborg har som uppdrag att genom ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett bättre liv för människor med psykos.
Vi erbjuder psykiatriska insatser för personer med psykosproblematik. I vårt arbete utgår vi från en helhetssyn kring psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som del av vårt team kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innefatta bedömning, utredning och behandling av patienter med misstänkt eller tidigare diagnostiserad psykossjukdom, i nära samarbete med kollegor på avdelningen och inom öppenvårdsteamen.
Du kommer att ha en viktig roll i att handleda omvårdnadspersonal, läkare i utbildning samt studenter. Vidare erbjuder område psykos en återkommande METIS-kurs, där du får möjlighet att dela med dig av din expertis till kommande specialister. Dessutom blir du del av ett kompetent team av specialister som tillsammans ansvarar för att bemanna bakjourslinjen på akutmottagningen.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning. Vi ser också att du har god kännedom om hantering av aktuell lagstiftning, i synnerhet lag om psykiatrisk tvångsvård.
För anställning som överläkare ska du även ha:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom psykiatri
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykosområdet, god vana av Melior och Microsoft Office-paketet.
Vi välkomnar dig som är en engagerad specialistläkare i psykiatri med intresse för teamarbete och utveckling. Du är också en flexibel och lojal kollega i specialistläkargruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Jens Högberg, Områdeschef 072-593 89 19 Jobbnummer
9634618