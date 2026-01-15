Specialist-/överläkare till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning, Ystad
Vill du vara med och fortsätta utveckla den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Ystad? Vi söker nu en specialist- eller överläkare som tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor vill göra skillnad för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Bup Ystad består av en mottagningsenhet där öppenvården är basen i den kliniska verksamheten och här finns även mellanvårdsenhet, ätstörningsteam samt en späd- och småbarnsenhet. Vi är en medarbetargrupp på cirka 45 medarbetare chef. Vi har ett nära samarbete med habiliteringsmottagningen kring gemensamma patienter. Även Mariamottagning finns i vår närhet.
Arbetsklimatet hos oss präglas av positivitet och stöd, vår medarbetargrupp besitter en bred kunskap och gedigen erfarenhet. Varmt välkommen till oss!
Vi söker dig som vill arbeta som specialist- eller överläkare med unga patienter på Bup Ystad. Hos oss kommer du till en engagerad arbetsgrupp med erfarna medarbetare som hjälps åt och har patienten i fokus. Du erbjuds ett stimulerande arbete där uppdraget är att vara en del i insatserna för våra patienter - fördjupad bedömning, utredning och behandling. I det arbetet samverkar du tillsammans med kollegorna, vårdgrannar och för patienten andra viktiga aktörer såsom skola och socialtjänst. Hos oss har du en central roll i handledning och konsultation till och från övriga kollegor, både individuellt och på behandlingskonferenser.
I rollen ingår det att bidra till en god samt patientsäker vård och som läkare hos oss är du en viktig länk i det utvecklingsarbete som pågår. Vi ser Bup Ystad som en arbetsplats där vårt arbete präglas av samarbete. Det finns även gott stöd mellan kollegerna i området. Vi arbetar i enlighet med nationella riktlinjer och regionala standardiserade vårdprocesser. Inom Bup Skåne och i vårt område pågår både kort- och långsiktiga utvecklingsarbeten inom en rad områden och vi förväntar oss att du är intresserad av att engagera dig i utvecklingen av vården och verksamheten.
Fortbildning och möjlighet att kombinera arbetet med forskning erbjuds som en del utifrån verksamhetens och patienternas behov. Som specialist- eller överläkare erbjuds du att delta i både Bup:s och hela psykiatrins fortbildning för specialister samt regelbundna lokala och regionala läkarmöten.
Arbetstiden är förlagd vardagar från klockan 08.00 till klockan 16.30 med möjlighet till flextid. Därtill ingår jourtjänstgöring i Bup Skånes samlade bakjourslinje i Malmö.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i inom barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa.
För anställning som överläkare ska du även ha:
• Heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• Klinisk skicklighet och självständighet inom området
• Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan till en stimulerande och trivsam arbetsplats och även till en erfaren läkargrupp!
Den här tjänsten omfattas av Region Skånes rekryteringsbonus.
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet.
