Specialist-/Överläkare Kärlkirurgi, Kirurgcentrum, Umeå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Kirurgcentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kärlkirurgiska sektionen ingår inom universitetssjukvårdsenheten (USVE) Kirurgcentrum. Vi erbjuder lokal och regional högspecialiserad hälso-och sjukvård i Region Västerbotten samt Norra regionen. Sektionen bedriver såväl öppen som endovaskulär kärlkirurgi, och handlägger sjukdomar i aorta, extrakraniella/cervikala kärl, viscerala och perifera kärl samt varicer. Enheten utför också accesskirurgi för dialys, tumörkirurgi och traumakirurgi i samarbete med andra kliniker. Vi har ett berett regionalt ansvar för hantering av högspecialiserad vård, komplicerade thorakoabdominala aortasjukdomar, graftinfektioner och vertebralisaneurysm/karotiskirurgi. Vi bedriver också forskning inom AAA epidemiologi, markörbiologi, perifer ischemi men välkomnar även en breddning av vår forskningsprofil.
För närvarande är kärlsektionen bemannad med en gästprofessor, fyra överläkare, två specialistläkare och en ST-läkare. Vi har en egen dygnet-runt jourlinje och ingår inte i den allmänkirurgiska jourlinjen. ST-läkare i allmänkirurgi är primärjourer i vår jourlinje.
Vi söker nu dig som är specialistläkare alternativt överläkare inom kärlkirurgi till Kirurgcentrum i Umeå.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du bidrar till utvecklingen av vården genom att vara en aktiv del i våra förändringsarbeten. Vi främjar en lärande miljö och vi ser att du aktivt delar med dig av din kunskap till kollegor samtidigt som du tar ansvar för din egen professionella utveckling. Eftersom vi är en del av ett universitetssjukhus förekommer forskning naturligt i vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistexamen inom kärlkirurgi. Du har ett intresse för att utveckla den kärlkirurgiska verksamheten hos oss, i synnerhet den endovaskulära kärlkirurgin. Du bör ha bred kunskap inom öppen och endovaskulär kärlkirurgi.
Som person är du stabil och lojal med ett stort servicetänk och har god samarbetsförmåga. Du kan hantera parallella arbetsuppgifter, är lösningsfokuserad och kan anpassa dig till förändringar i arbetssätt och verksamhet. Du är strukturerad och har god förmåga att kunna fatta beslut och att arbeta självständigt.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
Tjänsten kan komma att erbjudas som tillsvidareanställning eller visstidsanställning efter överenskommelse.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Medicinsk chef, överläkare i kärlkirurgi
Mari Holsti mari.holsti@regionvasterbotten.se 090-785 00 00 (Växel) Jobbnummer
9604994