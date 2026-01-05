Specialist-/överläkare inom Radiologi till Torsby
2026-01-05
Din arbetsplats
Bild- och funktionsdiagnostik (BFD) i Värmland är en dynamisk och tekniskt avancerad verksamhet som omfattar radiologi, mammografi och klinisk fysiologi.
Radiologimottagningar finns på fem orter i Värmland: Karlstad, Torsby, Arvika, Kristinehamn och Säffle.
Som radiolog i Värmland blir du en del av ett team bestående av 25 specialister/överläkare och 15 ST-läkare i länet. Verksamheten är gemensamt organiserad med en övergripande chef, schemaläggare och koordinator, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete och kompetensutbyte. I Torsby finns en specialist och två ST-läkare, men de anställda samarbetar tätt med varandra oavsett ort de arbetar på.
I Torsby Sjukhuset bedrivs verksamheten dygnet runt, med både akuta och elektiva undersökningar. Maskinparken i Torsby består av datortomograf (DT), magnetkamera (MR), genomlysningsutrustning (GML), skelettlab och ultraljudslabb. Här finns närhet mellan olika verksamheter och en stark teamkänsla mellan röntgen, kliniker och akutmottagning.
I Torsby får du möjlighet att kombinera ett stimulerande arbete med ett naturnära liv. Här finns vackra skogar, sjöar och fjäll inom räckhåll - perfekt för dig som uppskattar friluftsliv, lugn och gemenskap. Torsby erbjuder bra skolor, prisvärda bostäder och ett starkt lokalsamhälle med närhet till service och kultur.
Torsby sjukhus är känt för sin goda sammanhållning och sitt nära samarbete mellan klinikerna och din kompetens gör verklig skillnad för patienterna.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som radiolog i Torsby arbetar du brett inom allmänradiologi, med bildgranskning och undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och ultraljud.
Arbetsuppgifterna varierar och omfattar även ronder, multidisciplinära konferenser (MDK), fortbildning samt handledning av ST-läkare och randande kollegor. Jourtjänstgöring kvällar och helger ingår i tjänsten. I Värmland finns tre jourlinjer för radiologer: primärjour, bakjour och distansjour, vilket möjliggör en flexibel och hållbar jourorganisation. Nattetid sker externgranskning via Teleconsult, både vardagar och helger.
Din huvudsakliga placering är i Torsby, men arbete vid övriga sjukhus i länet är möjlig efter överenskommelse. Möjlighet till distansarbete finns i den mån verksamheten tillåter. Vi arbetar i Sectra RIS/PACS och har länsgemensamma arbetslistor, vilket skapar ett nära kollegialt och flexibelt samarbete mellan radiologerna i hela regionen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och specialistkompetens inom radiologi. Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av konventionell röntgen, DT och ultraljud samt basal kompetens inom ultraljudsintervention. Meriterande är erfarenhet av magnetresonanstomografi.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, engagemang och en positiv och lösningsorienterad inställning. Du har förmågan att fatta beslut och vet hur du ska strukturera upp dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Därtill är du väl uppdaterad inom ditt område samt kan bidra med din expertis till kollegor.
