Specialist-/överläkare inom Radiologi till Kristinehamn
Vill du arbeta brett inom radiologi i en flexibel, teknikdriven och kollegial miljö?
Nu söker vi en specialistläkare till vår mottagning i Kristinehamn - en plats där du får utvecklas i din profession och samtidigt njuta av hög livskvalitet nära både natur och kultur.
Välkommen till Bild- och funktionsdiagnostik i Region Värmland!
Din arbetsplats
Bild- och funktionsdiagnostik (BFD) i Värmland är en dynamisk och tekniskt avancerad verksamhet som omfattar radiologi, mammografi och klinisk fysiologi. Radiologimottagningar finns på fem orter i Värmland: Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby.
Som radiolog hos oss blir du del av ett team bestående av 25 specialister/överläkare och 15 ST-läkare i länet. Verksamheten är gemensamt organiserad med en övergripande chef, schemaläggare och koordinator.
I Arvika, Karlstad och Torsby bedrivs verksamheten dygnet runt, medan Kristinehamn och Säffle huvudsakligen har dagverksamhet under vardagar.
Som radiolog hos oss arbetar du med bildgranskning och undersökning inom såväl akut som elektiv allmänradiologi. Arbetsuppgifterna varierar och inkluderar även ronder, multidisciplinära konferenser (MDK), fortbildning samt handledning av ST-läkare och randande kollegor.
Jourtjänstgöring kvällar och helger ingår efter överenskommelse, med externgranskning via Teleconsult nattetid, både vardagar och helger.
Din huvudsakliga placering är i Kristinehamn, men arbete vid övriga sjukhus i länet kan förekomma efter överenskommelse. Möjlighet till distansarbete finns i den mån verksamheten tillåter.
Vi arbetar i Sectra RIS/PACS och har länsgemensamma arbetslistor, vilket skapar ett nära kollegialt samarbete mellan radiologerna i hela regionen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och specialistkompetens inom radiologi samt goda kunskaper i svenska. Du har erfarenhet av konventionell röntgen, datortomografi (DT), ultraljud och basal ultraljudsintervention. Meriterande är kompetens inom magnetresonanstomografi (MR), men det är inget krav.
Vi ser att du är professionell, kommunikativ och har god samarbetsförmåga, där du uttrycker dig väl i samspel med andra. Vi värdesätter personliga egenskaper som positiv livssyn, empati och lyhördhet, samt att du har god självinsikt och är trygg i dig själv.
Varför välja Kristinehamn?
Här får du en balans mellan ett meningsfullt arbete och en hög livskvalitet. Kristinehamn ligger vackert vid Vänerns strand och erbjuder närhet till natur, vatten och friluftsliv - samtidigt som det är ett tryggt och välkomnande samhälle. Med korta avstånd, bra skolor och goda bostadsmöjligheter är det en idealisk plats för både barnfamiljer och dig som söker ett lugnt liv med kvalitet. Staden har ett levande kulturliv med restauranger, konstmuseum, den kända Picassoskulpturen och friluftsområden för alla åldrar. Samtidigt har du nära till större städer som Karlstad och Örebro.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
