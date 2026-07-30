Specialist-/överläkare inom Kardiologi till Lasarettet i Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Läkarjobb / Trelleborg Visa alla läkarjobb i Trelleborg
2026-07-30
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Lasarettet Trelleborg är med sina drygt 600 medarbetare ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde med 100 000 invånare. Vi tar vara på styrkan i att vara ett litet sjukhus vilket ger oss bra möjligheter för ett nära och tillitsfullt ledarskap, korta och snabba beslutsvägar, bättre förankringsprocesser samt ökad delaktighet. För oss är kvalitetsbegreppet centralt och ska genomsyra allt från vård och hälsofrämjande arbetsmiljö till arbetet med Region Skånes gemensamma värdegrund. Detta gäller hela vårdkedjan med bra patientinformation och ett välkomnande bemötande i det medicinska omhändertagandet.
Inom verksamhetsområde (VO) akut och medicin arbetar cirka 270 medarbetare inom kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, endoskopi, internmedicin, gastroenterologi, neurologi och akutmedicin. Inom VO:t ingår en omfattande specialistmottagning, en akutmottagning och tre slutenvårdsavdelningar. Vid lasarettet har vi även VO mottagningar och rehabilitering samt planerade operationer.
Inom verksamheten pågår flera förändringsarbeten inom ordinarie verksamhet och i särskilda regionala projekt. Hos oss arbetar vi systematiskt för att kompetensutveckla brett och samarbeta över verksamheternas gränser. Vi tror att det är du och dina kollegor som bäst vet hur våra patienter får en bra och personlig vård och därför vill vi att alla medarbetare ska ha stort inflytande i sitt arbete. Vi tror på utveckling genom förbättring, vilket betyder att vi ständigt strävar efter att se hur vi kan utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta tillsammans. Vi strävar efter att alltid agera utifrån Region Skånes värderingar, välkomnade, drivande, omtanke och respekt, både gentemot varandra och i förhållande till patienten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
I rollen som specialist-/ överläkare hos oss arbetar du på avdelning-, mottagning- samt konsultverksamhet. Du ingår även i medicin bakjourslinje. Du arbetar brett inom allmänkardiologi och är delaktig i undersökningar som UKG, Holter och arbets-EKG.
Annonsen avser en tidsbegränsad anställning om 6 månader med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens inom kardiologi. Det är en fördel om du är dubbelspecialist inom internmedicin. Därtill har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Som person har du ett professionellt bemötande och arbetar lösningsfokuserat. Vi ser att du har en god kommunikativ och empatisk förmåga då ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor är viktigt för oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Annonsen avser en tidsbegränsad anställning om 6 månader med möjlighet till förlängning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Hedvägen 46 (visa karta
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231 52 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Pragya Singh Pragya.Singh@skane.se Jobbnummer
10016436