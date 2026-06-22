Specialist-/ bitr-/ överläkare till gastrointestinal onkologi, olika orter
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-06-22
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Gastrointestinal onkologi är en snabbt expanderade specialitet inom onkologi och antalet patienter under behandling samt indikationer för behandling ökar i snabb takt. Som GI-onkolog inom Region Skåne arbetar du multidisciplinärt, vi bevakar och deltar på tolv olika multidisciplinära konferenser (MDK) i regionen med tätt samarbete med många av regionens olika kirurgiska tumörteam, radiologer och patologer. Vi vill erbjuda vård och behandling både nära patienter vid vanligare åkommor, och centrerat vid ovanligare eller mer komplexa situationer. Vi bemannar fem olika orter, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Du placeras maximalt på två av dessa med möjlighet till både utveckling av den mindre enheten och delaktighet samt utveckling av den större och mer specialiserade enheten. Vi är även delaktiga i bemanningen av två vårdavdelningar samt jourlinjer.
Diagnostiskt Centrum är placerad i Malmö som under 10 års tid expanderat i snabb takt. Enheten servar SUS upptagningsområde. Där erbjuds snabba utredningar när givna inklusionskriterier enligt SVF för allvarliga ospecifika symptom (AOS) eller cancer med okänd primär (CUP) uppfylls. Enheten är ett intimt samarbete mellan internmedicin, som ansvarar för AOS, och onkologi som ansvarar för CUP. På enheten har multipla samarbeten utvecklats för att facilitera utredningar, med bland annat radiologi, patologi, skopienheter, kirurgiska enheter, reumatologi, infektion, laboratotiemedicin, primärvård och hematologi.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi två överläkare, biträdande överläkare alternativt specialistläkare inom gastrointestinal onkologi och/eller onkolog med kompetens att vara delaktiga att driva Diagnostiskt Centrum.
I GI-teamet blir du en av mellan 15-20 specialistläkare. Vi har löpande gemensamt veckomöte för att dels kunna avhandla komplicerade fall, uppdatering samt för APT. I teamet ingår två till tre ST-läkare som byts ut med intervall på tre till sex månader, och utbildning av dessa kollegor är en stor del av vårt uppdrag.
Därtill ingår flera kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och sekreterare. Flertalet kollegor bedriver parallell forskning, både translationellt och kliniskt. Huvuddelen av ditt arbete har klinisk inriktning, mottagnings- och avdelningsverksamhet samt deltagande i de multidisciplinära teamen/konferenserna. I tjänsterna ingår jourtjänstgöring, främst som bakjour. Vi har två primärjourslinjer i Malmö respektive Lund samt en bakjourslinje för båda orterna.
På Diagnostiskt Centrum arbetar du i nära samarbete med främst våra sköterskor och läkarkollegor på internmedicin, i en enhet med redan väl upparbetad struktur.
Utifrån dina meriter erbjuds du tjänst som överläkare, biträdande överläkare eller specialistläkare. Huvudsaklig placeringsort är i Lund eller Malmö. Annonsen avser två heltidstjänster, men tjänstgöring på deltid kan diskuteras utifrån önskemål. Den ena tjänsten är tillsvidare och den andra är till en början tidsbegränsad, med möjlighet till eventuell förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av kliniskt, patientnära arbete samt av professionell utveckling. Arbetet ställer höga krav på din samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att förmedla medicinsk kunskap både i det kliniska arbetet och i utbildningssammanhang för olika yrkeskategorier, varför en god pedagogisk förmåga är viktig. Centralt för all verksamhet är patientfokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
• specialistkompetens inom onkologi
• språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• god kunskap avseende basal onkologi och radioterapi samt spetskunnande avseende gastrointestinal onkologi
• god förmåga att arbeta i multiprofessionella team på avdelningar och mottagning samt multidisciplinära team versus andra verksamheter.
För bitr. överläkartjänst gäller ovanstående krav samt:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
För överläkartjänst gäller ovanstående krav samt:
• heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)
• disputation.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom motsvarande områden och forskningserfarenhet, samt om du kan arbeta både på Diagnostiskt Centrum och inom GI-enheten.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Notera att en tjänst inledningsvis är tidsbegränsad, med eventuell möjlighet till förlängning.
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 12345 Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Karolina Boman, Läkarförbundet karolina.boman@skane.se +4640337839 Jobbnummer
9972183