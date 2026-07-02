Specialist välkomnas till Öron- näs- och halskliniken SU
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2026-07-02
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Öron-näs-och halskliniken (ÖNH) på Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) är en av Nordens största ÖNH kliniker. Här bedrivs akut och planerad öppenvård, dagkirurgi och slutenvårdskirurgi. Specialistläkare och överläkare på kliniken är indelade i team med inriktning mot huvud-halscancer/huvudhals-kirurgi, näs- och bihålekirurgi, frakturkirurgi, foniatri, skopi/laryngologi, otologi och otokirurgi samt hörsel och balanssjukdomar, pediatrisk ÖNH, rehabilitering och habilitering. Det huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs på SU/S men dagkirurgi görs i viss utsträckning även på övriga tomter och på Östra Sjukhuset har vi en mindre ÖNH-mottagning med konsultverksamhet samt pediatrisk ÖNH-verksamhet.
På kliniken bedrivs forskningsaktivitet inom flera områden och vi har ett stort fokus på utbildning/fortbildning och utveckling av verksamheten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som specialistläkare/överläkare på ÖNH-kliniken SU har du stora möjligheter till professionell utveckling och forskning. Du kommer arbeta i något av våra team ihop med ambitiösa och utbildningsorienterade kollegor, vissa bland de mest meriterade ÖNH-läkarna i landet. Det finns ett stort patientflöde som ger goda möjligheter till poliklinisk och kirurgisk träning.
Vårt mål är att skapa den bästa möjliga ÖNH-sjukvården för patienterna. Vi lägger stor vikt vid att var och en skall utvecklas efter egna förutsättningar och kunna påverka sin arbetssituation. Det finns goda möjligheter till forskning. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utredning och behandling av ÖNH-patienter som behöver specialiserad vård inom både akut och planerad verksamhet. Här ingår tjänstgöring på ÖNH-mottagning, slutenvårdsavdelning och operation samt dag- och nattjoursarbete. Undervisning av mindre erfarna kollegor, läkarkandidater och vårdpersonal är en del av arbetet och du förväntas delta aktivt i klinikens utvecklings- och förändringsarbete samt inom forskning
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukvård som har eller har ambition att uppnå hög kompetens inom ÖNH-sjukdomar. Du bör vara intresserad både av egen utveckling och att bidra till utveckling av öron- näs- och halssjukvården på ett av Nordens största universitetssjukhus. Vi värdesätter god förmåga till kommunikation och samarbete. Du kan omsätta nyinhämtad kunskap i ditt kliniska arbete, göra välgrundade kliniska bedömningar och kan trivas med ett högt arbetstempo. Vi söker en drivande och självständig person med förmåga och intresse av att ta helhetsansvar och sätta patientens behov i centrum. Meriterande är att ha pågående forskning och/eller vara disputerad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare/sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Röda stråket 16 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Öron-, näs- och halssjukvård Jobbnummer
9988188