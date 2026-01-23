Specialist till nationella enheten för analys och kontroll i Stockholm
2026-01-23
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist inom kontrollverksamheten ger du råd och stöd till försäkringsutredare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha utredarna bidrar du till att de har rätt kompetens för effektiv och rättssäker kontrollutredning samt att möta de försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar.
I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom kontrollverksamheten arbetar du främst mot din egen enhet, men samarbetar också med dina kollegor inom området och nationellt. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Du kommer att arbeta som specialist gentemot enheten för nationell analys och kontroll och även område Syd.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens eller sakkunskap inom kontrollutredning av förmåner som beslutas av Försäkringskassan
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har förmåga att arbeta med ett flertal parallella frågor samtidigt.
Det är meriterande om du
• har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen (särskilt inom assistansersättningen), förvaltningsrätt, kontrollutredningar samt offentlighet och sekretess
• har goda kunskaper inom kontrollutredningar av Försäkringskassans förmånsområden
• har erfarenhet och kunskap vad gäller utveckling och test av riskbaserade urvalsärenden/riskprofiler
• har erfarenhet av handledning av nyanställda
• har erfarenhet av myndighetssamverkan mot brottslighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Den här tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Resor ingår i tjänsten. Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Rekryterande chef: Charlotte Hoff 010-112 15 27 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mikael Dewrang mikael.dewrang@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen).
ST: Annica Borg, 010-117 61 32 eller Erik Svensson, 010-118 44 73, Saco-S: Sara Holmkvist, 010-112 44 05, Narcisa Karahmetovic, 010-111 98 49, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2026. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
