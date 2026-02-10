Specialist till Kriminalvårdens IT-Servicecenter, Klientnära användarstöd
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens drygt 20 000 anställda.
Som specialist för Klientnära användarstöd är du en engagerad, driven och brinner för att processutveckling. Du har bred kunskap inom olika IT-områden. Du har förmågan att kommunicera effektivt med olika yrkesroller och har en helhetssyn på hur infrastruktur, support samt teknik- och applikationsutveckling samverkar. Du kommer att bidra vid rekrytering och onboarding av nya tekniker till gruppen. En annan del av rollen är att arbeta med löpande verksamhetsutveckling och delta i ITIL-processer, koordinera och representera gruppen i samarbete mellan andra grupperingar och externa leverantörer.
I din roll ansvarar du för att koordinera gruppens dagliga operativa arbete, säkerställa hög kvalitet i leveransen samt utveckla verksamheten framåt. Du kommer att aktivt delta i introduktion av nya medarbetare samt implementering av nya system och arbetssätt.
Som representant för teamet samarbetar du med andra interna grupperingar samt externa leverantörer för att säkerställa ett välfungerande samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta med andra. Du är lyhörd och kommunikativ, och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Med ett serviceinriktat och tillmötesgående förhållningssätt hjälper du andra och levererar lösningar. Du planerar och organiserar även ditt arbete effektivt och håller uppsatta tidsramar. För att trivas i rollen tar du initiativ, driver aktiviteter framåt och ser till att resultat uppnås. Dessutom har du förmågan att leda och motivera andra, skapa engagemang och samordna grupper för att nå gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig arbetslivserfarenhet inom IT med inriktning mot service eller support
* Erfarenhet av operativt ledarskap inom IT eller arbete i en koordinerande roll med ansvar för processer och arbetssätt inom IT
* Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska
* Mycket god datorvana
Det är meriterande om du har:
* Certifiering inom ITIL
* Erfarenhet av projektarbete inom IT
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet av arbete enligt ITIL-processen
* Kunskap om digitala möten eller telefoni
* Kunskap om elektronisk fotboja
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
