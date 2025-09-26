Specialist till Barn och familj i Göteborg eller Jönköping
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Tjörn
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Specialistgruppen inom föräldraförsäkringen stöttar handläggarna som jobbar med föräldrapenning, graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning. Vi är i ett spännande utvecklingsskede och behöver ersättningsrekrytera en specialist. Vi söker dig som trivs med att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du gillar förändring och att tänka nytt. Vill du vara med och bidra i vår förändringsresa med att utveckla specialiststödet inom föräldraförsäkringen?
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom föräldraförsäkringen är du en del i ett team av specialister. I arbetsuppgifterna ingår även en viss del handläggning.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens och sakkunskap eller handläggningserfarenhet inom Försäkringskassans förmånsområden
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• har goda kunskaper inom minst ett av Försäkringskassans förmånsområden inom föräldraförsäkringen, gärna inom graviditetspenning
• har erfarenhet av handledning av nyanställda
• har erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden, gärna inom föräldraförsäkringen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg eller Jönköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Lejla Ibrovic, 010-112 51 97 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Ståhl, sara.stahl@forsakringskassan.se
, 010-114 15 35 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Marina Forslöw, 010-111 73 45, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Induviduell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9527789