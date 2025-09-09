Specialist till avdelningen för barn och familj i Skellefteå
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Nu söker vi en specialist till Skellefteå som vill bidra med sin kompetens inom föräldraförsäkringen. Du kommer ingå i ett större team för föräldraförsäkring Nord och arbetar tillsammans med specialister på övriga orter, Luleå och Sundsvall.
I Skellefteå finns 4 enheter med sammanlagt 80 handläggare fördelat på 4 olika enheter inom föräldraförsäkring. Vi arbetar med tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och sjukpenninggrundande inkomst.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens eller motsvarande fördjupad sakkunskap inom föräldraförsäkringen, förvärvad genom aktuell erfarenhet från Försäkringskassan
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du har
• fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• goda kunskaper från andra förmånsområden inom Försäkringskassan, utöver föräldrapenning
• erfarenhet av handledning av nyanställda
• erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden inom föräldraförsäkringen
• goda kunskaper om Försäkringskassans hemsida/ självbetjäningstjänster och Försäkringskassans organisation.
1 tjänst, visstid med start företrädesvis från december 2025 till och med december 2026, heltid. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Skellefteå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Emma Rydh, 010-114 08 21 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Louisa Jörgensen, 010-113 43 37, louisa.jorgensen@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Malin Zaatar, 010-112 40 39, Saco-S: Magnus Willing, 010-111 29 45, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9498602