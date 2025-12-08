Specialist till avdelningen för barn och familj i Malmö
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Malmö Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Malmö
2025-12-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Nu söker vi en specialist till Malmö som vill bidra med sin kompetens inom EU-familjeförmåner. Hos oss blir du en del av ett större team som arbetar med EU-familjeförmåner och samarbetar nära med specialister i Visby.
Vi lägger stor vikt vid trivsel och en hållbar arbetsmiljö. I rollen arbetar du självständigt genom att coacha utredare och bidra till vårt gemensamma uppdrag. Arbetsplatsen präglas av samarbete, hjälpsamhet och en prestigelös kultur där tillit och engagemang står i centrum. Här möter du kollegor med hög kompetens och en vilja att göra skillnad tillsammans.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till utredare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha utredarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens eller motsvarande fördjupad sakkunskap, förvärvad genom aktuell erfarenhet från Försäkringskassan
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du har
• fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• goda kunskaper inom minst ett av Försäkringskassans förmånsområden, gärna inom EU-familjeförmåner
• erfarenhet av handledning av nyanställda
• erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden inom EU-familjeförmåner
• goda kunskaper om Försäkringskassans hemsida/ självbetjäningstjänster och Försäkringskassans organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-08Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Fredrico Nunes Ferraz, 010-117 14 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Louisa Jörgensen, 010-113 43 37, louisa.jorgensen@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Christel Lind, 010-114 01 67, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2025. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9632356