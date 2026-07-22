Specialist Sjuksköterska - flexibla uppdrag över hela Sverige
Agito Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-07-22
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Vi söker engagerade Specialist sjuksköterskor för flexibla uppdrag över hela Sverige.
Som sjuksköterska hos oss får du möjligheten att påverka din arbetstid, utveckla din kompetens och göra skillnad för patienter i olika vårdmiljöer. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter – fokus ligger på din yrkesskicklighet och ditt engagemang.
Flexibla uppdrag för sjuksköterskor över hela Sverige – vad vi erbjuder
Varierande uppdrag inom slutenvård, primärvård, SÄBO, specialistvård, jour - och beredskapsuppdrag.
Möjlighet att välja uppdrag utifrån geografisk preferens, arbetstid och varaktighet.
Tryggt anställningskoncept med konkurrenskraftig lön, rese- och boendestöd vid behov.
Personlig kontakt med egen konsultchef
Krav och kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation).
Minst 2 års erfarenhet
Flytande svenska i tal och skrift, motsvarande C1-nivå
God kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta självständigt samt i team.
Körkort och tillgång till bil kan vara meriterande för vissa uppdrag.
Flexibilitet och beredskap att resa eller pendla vid behov.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Bedöma och dokumentera patienters vårdbehov enligt gällande riktlinjer.
Administrera läkemedel, ordinera provtagningar och följa upp behandlingar.
Utföra omvårdnadsåtgärder, sårvård och injektionsbehandlingar.
Samarbeta med kollegor, läkare och annan vårdpersonal för patientens bästa.
Deltaga i vårdplanering och överlämning mellan enheter vid behov.
Personliga egenskaper – vad vi söker hos dig
Engagerad, ansvarstagande och flexibel i mötet med olika vårdsituationer.
Strukturerad och trygg i dokumentationsrutiner och patientsäkerhet.
God samarbetsförmåga och relationsskapande mellan patienter och kollegor.
Anpassningsbar och positiv inställning till nya arbetsmiljöer och arbetslag.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet, tillgänglighet och geografiska preferenser. Ange även om du önskar hel- eller deltidsuppdrag samt om du är intresserad av kortare eller längre placeringar.
Vi kontaktar utvalda kandidater för intervju och kompetenskontroll. Bakgrundskontroll och referenser kan komma att efterfrågas.
Varför arbeta som sjuksköterska i flexibla uppdrag?
Mångsidiga erfarenheter som breddar din kompetens och cv.
Frihet att påverka arbetslivsbalansen och testa nya arbetsplatser.
Konkurrenskraftiga villkor, trygghet och stöd från vårt team.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig som vill göra skillnad i vården runt om i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109100-2112002". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009415