Specialist signalteknik med fokus på komponentförvaltning
Är du en tekniskt nyfiken person som gillar problemlösning? Har du dessutom kompetens inom järnvägens signalsystem? Då kan det vara dig vi söker!
Som specialist inom signalteknik med inriktning på komponentförvaltning blir du en viktig del av vår nationella sektion som ansvarar för att förvalta och ge specialiststöd kring järnvägens signaltekniska system och dess komponenter. Rollen innebär ett brett ansvar där du tillsammans med teamet säkerställer funktion för både de datorbaserade- och reläbaserade tekniska lösningarna- varav de senare fortfarande utgör en stor del av anläggningen.
I arbetet som förvaltare kommer du primärt ha rollen som tekniskt ansvarig för ett antal ingående komponenter inom våra reläbaserade signalsystem. Arbetet innebär samarbete i team och självständigt ansvar för komponenter. Du utgör expertstöd till underhållspersonal, anläggningsprojekt och utvecklingsprojekt. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett område, där du kommer arbeta med både detaljfrågor (tex reservdelshantering, reparationer, materialflöden) till övergripande strategiska frågor (tex förvaltningsplaner, kravspecifikationer och riktlinjer). Andra arbetsuppgifter är behovsanalyser, specificering av krav, godkännande av enstaka komponenter respektive kompletta system. Din specialistkompetens är efterfrågad i olika forum där du leder eller deltar i arbetet med framtagande av regelverk, riktlinjer, manualer m.m. Du har många samarbetsytor både internt och externt som exempelvis olika utvecklingsprojekt, upphandling, kravställning samt kontakter med leverantörer och slutanvändare. Tjänsten kräver en hög teknisk kompetens och förståelse för kravställning samt gällande standarder. Resor kan förekomma i begränsad omfattning. Du kommer till sektionen Signal Systemförvaltning som idag består av ca 20 medarbetare och konsulter. Sektionen har medarbetare på orterna Borlänge, Gävle, Solna, Malmö samt Eskilstuna. Avdelning Teknik och Miljö, som sektionen tillhör, har personal på tjänstens möjliga placeringsorter.
Övrig information
Den här tjänsten har följande alternativa placeringsorter: Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skövde, Solna, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro eller Östersund.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
På grund av ett systemunderhåll är det inte möjligt att ansöka till den här tjänsten från kl. 16.00 den 28/9 till ca kl. 16.00 den 29/9 därefter räknar vi med att ansökan fungerar som vanligt igen.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 44.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen så krävs det att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras och är duktig på att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Ditt arbete kommer att innebära många kontakter såväl inom Trafikverket som med externa parter, du behöver därför ha god kommunikativ förmåga och intresse för att förklara tekniska frågor på ett tydligt sätt. Viktigt är också att du är en duktig problemlösare och har förmåga att växla mellan detaljnivå och helhetsperspektiv. Du är skicklig på att bygga relationer, nätverk och samarbeten samt har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med teknisk inriktning, exempelvis inom el, elektronik, maskin alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell och relevant arbetserfarenhet av tekniska system och komponenter inom signalteknik för järnväg
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
grundläggande kunskap i engelska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med Trafikverkets processer för godkänt järnvägsmateriel
erfarenhet av livscykelhantering och materialflöden
