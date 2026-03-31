Specialist/överläkare till Östra vuxenpsykiatrin i Karlskrona
Region Blekinge / Läkarjobb / Karlskrona Visa alla läkarjobb i Karlskrona
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Östra vuxenpsykiatrin i Karlskrona söker en ny kollega till den allmänpsykiatriska mottagningen!
Vi är en del av Region Blekinge och en av två psykiatriska kliniker i länet. Östra vuxenpsykiatrin finns samlad i Karlskrona, en stad med 60 000 invånare, och vår klinik bedriver allmänpsykiatrisk sluten- och öppenvård, beroendemedicinsk sluten- och öppenvård samt enheter för ätstörningsvård och kognitiv medicin. Vi har också akutuppdraget i Blekinge med psykiatrisk akutmottagning, akutavdelning och intensivvård. Vi har en liten hälso- och sjukvårdsorganisation, och det gör att du får utrymme att påverka, synas och göra skillnad. Hos oss får du bra överblick över sjukvården och vårdgrannar, korta kontaktvägar och korta avstånd. Vi vill bedriva specialiserad vård med hög kvalitet och har därför en positiv inställning till fortbildning och handledning.
Om jobbet
Den allmänpsykiatriska mottagningen har sin verksamhet på sjukhusområdet i Karlskrona, nära såväl övriga enheter inom den psykiatriska kliniken som övrig sjukhusvård. Du kommer att arbeta teambaserat tillsammans med sjuksköterskor, skötare, psykologer, terapeuter, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator. Inne på den allmänpsykiatriska mottagningen finns utöver de allmänpsykiatriska mottagningsteamen även bl a psykos- och bipolärteam, CS-mottagning, DBT-team, MBT-team och ett akut rådgivningsteam som du kommer att ha ett nära samarbete med. Du kommer också att ingå i hela Blekinges gemensamma jourlinje som bemannar akutpsykiatrin dygnet runt. På vår klinik arbetar idag tolv fasta specialistläkare i psykiatri och av dem arbetar fyra på mottagningen. Vi har också ST-läkare, AT-läkare och BT-läkare hos oss varför handledning och deltagande i utbildningsinsatser för yngre kollegor är en självklar del av jobbet. Är du intresserad av att forska finns disputerade forskningshandledare hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i psykiatri. Vi ser gärna att du är en trygg och stabil person med god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt. Du kan på ett tydligt sätt kommunicera dina kliniska bedömningar och beslut. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
371 81 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona Kontakt
verksamhetschef
Carina Söderholm 0455-731000 Jobbnummer
9829884