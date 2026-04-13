Specialist Miljöprövning av miljöfarlig verksamhet
2026-04-13
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren specialist inom miljöprövning för anställning på timmar till Miljöavdelningen.
Som Miljöprövningsspecialist kommer du att vara ett stöd för dels avdelningschefen dels cheferna på Miljöprövningsenheten. Miljöprövningsverksamheten står inför en större förändring där delar av verksamheten kommer att lämnas över till den nya Miljöprövningsmyndigheten som startar den 1 juli 2027 och andra delar kvarstår på länsstyrelsen.
I arbetsuppgifterna ingår att vara expertstöd inom miljöprövning. Du kommer härigenom att medverka i dialogmöten, följa upp verksamhet, ta fram underlag, göra utredningar och skriva rapporter. Arbetet kan även inkludera underlag och rapporter som underlättar samverkan på nationell nivå mellan länsstyrelserna.
Anställningen styrs av verksamhetens behov under en ramtid på tre år. Det innebär att du kommer att erbjudas arbetstillfällen när behov finns. Varje arbetstillfälle är en enskild anställning som du har rätt att tacka ja eller nej till. Du är alltså endast anställd under de dagar du har tackat ja till arbete.
Miljöavdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till den hållbara utvecklingen, där den gröna omställningen är en viktig del. Detta gör vi genom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och genom att arbeta med att främja klimat- och energiomställningen. Vi arbetar även med vägledning till kommuner och verksamhetsutövare samt med förorenade områden och samordnar också Länsstyrelsens miljömålsarbete.
Placeringsort: Vänersborg eller Göteborg
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. En del resor till kan förekomma.KvalifikationerKvalifikationer
Naturvetenskaplig examen på högskolenivå om minst 3 år med inriktning mot miljö
Minst 15 års erfarenhet av att arbeta miljöfarliga verksamheter
Minst 10 års aktuell erfarenhet av att ha arbetat i offentlig förvaltning med myndighetsutövning
Minst 5 års erfarenhet av nationellt arbete inom miljöfarlig verksamhet
Minst 5 års aktuell erfarenhet av att leda och planera verksamhet kring miljöprövning av miljöfarlig verksamhet
Meriterande:
Mycket god kunskap om svensk miljölagstiftning
Personliga egenskaper:
Samarbetsinriktad och lyhörd
Driven och självgående
Målinriktad, strukturerad och noggrann
Serviceinriktad och lyhörd
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i skrift på svenska
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.a Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till Den statliga värdegrunden - Statskontoret.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba hos oss. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningsform: Timanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
403 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
avdelningschef miljöavdelningen
Monique Wannding 010-2244478
9851357